Чечня и Чукотка: в каких регионах России самый низкий уровень ДТП

В первую десятку рейтинга, составленного информагентством «РИА Новости», попали сразу три северокавказских республики. Че­чня заняла первое место, где за прошедший год насчитали 76 ДТП с пострадавшими на 100 000 автомобилей. При этом коэффициент поднялся на 14,5%. Вторая строчка досталась Чу­ко­т­с­кому ав­то­но­м­ному ок­ругу (139 эпизодов на 100 авто, −50%). Третьей по счету следует Свердловская область (150 аварий, +7,2%). Четвертой — Ингушетия (158 столкновений, −11,7%). Пятерку лидеров замыкает Ростовская область (183 ДТП, −21,9%).

Оставшиеся позиции в ТОП-10 с шестой по десятую занимают Яма­ло-Не­не­ц­кий АО (183 случая, −9,2%), Подмосковье (185 аварий, −1,4%), Новосибирск и об­ласть (185 ДТП, −21,6%), Томская область (191 эпизод, −5,1%) и Дагестан (198 ДТП, −8,2%). Аутсайдером стала республика Ты­ва (858 аварий, −6,8%).

Напомним, что в январе аудиторы Счетной палаты нашли расходящиеся с действительностью данные о качестве дорог и снижении числа ДТП, предоставленные руководством некоторых регионов. Как писал портал «АвтоВзгляд», в подтасовке показателей были уличены администрации Ярославля, Ижевска, Улан-Удэ и Кирова.