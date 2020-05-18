Началась подготовка к строительству обхода Краснодара на трассе М4 «Дон»

Как рассказали ученые, люди начали заселять кубанские степи около 5000 лет назад. Начиная от так называемой бронзовой эпохи и до позднего средневековья по этой территории кочевало множество различных племен. На сегодняшний день в Динском районе Краснодарского края сохранились 10 огромных курганов с захоронениями.

Они и оказались на пути строительства Дальнего западного обхода Краснодара трассы М4 «Дон». Курганы будут тщательно обследованы археологами. Кстати, до того, как ученые приступили к работе, на месте потрудились саперы, обнаружившие 15 неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны: в феврале 1943 года под Краснодаром шли ожесточенные бои.

Между тем, госкомпания «Автодор» объявила о продлении на 50 дней абонементов для проезда по платным участкам М4 «Дон», чье действие закончилось в период с 1 по 30 апреля 2020 года. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, многие водители не сумели воспользоваться уже оплаченными «проездными». Речь идет об абонементах для автомобилей первой и второй категорий.