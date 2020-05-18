Началась подготовка к строительству обхода Краснодара на трассе М4 «Дон»

Фото: Автодор
Компания «Автодор» приступила к подготовке строительства Дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК) на трассе М4 «Дон». На месте будущей дороги археологи обнаружили 10 древних курганов. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сегодня там ведутся научные раскопки.

Как рассказали ученые, люди начали заселять кубанские степи около 5000 лет назад. Начиная от так называемой бронзовой эпохи и до позднего средневековья по этой территории кочевало множество различных племен. На сегодняшний день в Динском районе Краснодарского края сохранились 10 огромных курганов с захоронениями.

Они и оказались на пути строительства Дальнего западного обхода Краснодара трассы М4 «Дон». Курганы будут тщательно обследованы археологами. Кстати, до того, как ученые приступили к работе, на месте потрудились саперы, обнаружившие 15 неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны: в феврале 1943 года под Краснодаром шли ожесточенные бои.

Между тем, госкомпания «Автодор» объявила о продлении на 50 дней абонементов для проезда по платным участкам М4 «Дон», чье действие закончилось в период с 1 по 30 апреля 2020 года. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, многие водители не сумели воспользоваться уже оплаченными «проездными». Речь идет об абонементах для автомобилей первой и второй категорий.

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18 мая 2020
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