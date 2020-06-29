На ТТК в Москве сократят число полос

Жители и гости Москвы скоро смогут наблюдать на ТТК новую разметку. На сужающихся отрезках ширина полос сократится, а их число вырастет. Так, дополнительными полосами обзаведутся Киевский путепровод и Нижняя Масловка — от Вятской до Полтавской улицы. Кроме того, еще по полосе прибавится на участке с внутренней стороны от улицы Вавилова до Гагаринского тоннеля и от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы.

В районе Тестовской улицы, а также 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов, напротив, количество полос сократится: лишние перекрасят в разделительные буферы. Потоки разделят на Дорогомиловском мосту на внешней стороне кольца и на Нижней масловке от Вятской до съезда на Бутырскую улицу. На последнем отрезке, кстати, к этому еще добавится «выделенка» для общественного транспорта. Похоже, пробок прибавится. И немало.

А еще выделенную полосу организуют на Нижней Масловке от Петровско-Разумовской аллеи до Савеловской эстакады.

Между тем ситуация в столице проблемами на ТТК не ограничивается. Напомним, что в последних числах июня 2020 года сильнейший дождь затопил улицы Белокаменной: с нагрузкой не справилась ливневая канализация, и автомобили оказались в буквальном смысле под водой. Есть ли у владельцев машин-утопленников шансы взыскать компенсацию с коммунальщиков, можно узнать здесь.