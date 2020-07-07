Как продвигается строительство обхода Краснодара на трассе М4 «Дон»

На территории, где будет проходить Дальний Западный обход Краснодара, в Динском районе возле населенных пунктов Осечка и Примаки археологами были обнаружены древние захоронения — 10 курганов.
Интересно, что среди вещей, найденных тут, обнаружились артефакты, относящиеся к совершенно разным эпохам. Например, боевые орудия и конные упряжки, датированные третьим веком до нашей эры, и ногайское погребение XVIII-XIX веков.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, до начала научно-археологических изысканий на месте строительства поработали саперы, обезвредившие 15 неразорвавшихся снарядов — наследие Второй мировой войны: зимой 1943 года под Краснодаром шли ожесточенные бои.
Напомним, ДЗОК запланирован как четырехполосный участок дороги протяженностью 51 км, соединяющий трассу Краснодар-Темрюк-хутор Белый и М4 «Дон». Объезд станет частью «платника» и позволит разгрузить краснодарские улицы, а также сократить время в пути к Крымскому мосту.