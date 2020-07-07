Как продвигается строительство обхода Краснодара на трассе М4 «Дон»

На территории, где будет проходить Дальний Западный обход Краснодара, в Динском районе возле населенных пунктов Осечка и Примаки археологами были обнаружены древние захоронения — 10 курганов.

Интересно, что среди вещей, найденных тут, обнаружились артефакты, относящиеся к совершенно разным эпохам. Например, боевые орудия и конные упряжки, датированные третьим веком до нашей эры, и ногайское погребение XVIII-XIX веков.