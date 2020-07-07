Как продвигается строительство обхода Краснодара на трассе М4 «Дон»

Фото: Автодор
Компания «Автодор» продолжает подготовку к строительству Дальнего Западного обхода Краснодара (ДЗОК) на трассе М4 «Дон». Сейчас на месте будущей объездной трудятся археологи. Как узнал портал «АвтоВзгляд», завершить раскопки, где уже найдено немало древних артефактов, планируется осенью 2020 года.

На территории, где будет проходить Дальний Западный обход Краснодара, в Динском районе возле населенных пунктов Осечка и Примаки археологами были обнаружены древние захоронения — 10 курганов.

Интересно, что среди вещей, найденных тут, обнаружились артефакты, относящиеся к совершенно разным эпохам. Например, боевые орудия и конные упряжки, датированные третьим веком до нашей эры, и ногайское погребение XVIII-XIX веков.

Фото: Автодор

Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, до начала научно-археологических изысканий на месте строительства поработали саперы, обезвредившие 15 неразорвавшихся снарядов — наследие Второй мировой войны: зимой 1943 года под Краснодаром шли ожесточенные бои.

Напомним, ДЗОК запланирован как четырехполосный участок дороги протяженностью 51 км, соединяющий трассу Краснодар-Темрюк-хутор Белый и М4 «Дон». Объезд станет частью «платника» и позволит разгрузить краснодарские улицы, а также сократить время в пути к Крымскому мосту.

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7 июля 2020
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