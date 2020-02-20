Почему в России нужно запретить пешеходные переходы без светофоров

Согласно статистике ГИБДД, каждого третьего пешехода сбивают именно в зоне перехода. А все потому, что одни надеются, что закон, как ангел хранитель, убережет их от напасти. Другие, находясь за рулем, уповают на благоразумность первых. И с этим необходимо бороться самыми радикальными методами — ставить светофоры.

Но вместо этого нам предлагают переходить широкополосные магистрали по «зебре», не оборудованной светофором. И никто не объясняет, как это сделать, например, человеку пожилому, передвигающемуся с палочкой, или школьникам (да, впрочем, и любым другим пешеходам), которых водители с крайних рядов (или меняющие полосу движения) могут и не заметить.

Нас, в том числе и людей с ограниченными возможностями, заставляют спускаться в подземные переходы. Забывая о том, что помимо своей неудобности в связи с террористической угрозой, они еще и крайне опасны. Что было доказано, и не раз, в самой Москве.

Нам повсеместно строят гипермаркеты и прочие молы, усугубляя трафик, в том числе и пеший. Но почему-то вместо того, чтобы разгрузить дороги возле магазинов, убрав их под землю, снова загоняют туда пешеходов либо, с чувством исполненного долга, рисуют абы как «зебру». И ведь ладно бы «зебры» были расположены на расстоянии 50—100 метров друг от друга (так было бы удобней для всех). Но ведь, порой, взглянув с одного наземного перехода по сторонам, второго на горизонте не видно от слова совсем. Попробуйте нормально перейти Садовое кольцо или Ленинградку в удобном для вас месте. Хотя нет, даже не пытайтесь, все равно не получится --- придется протопать до ближайшего неудобнейшего перехода (наверняка подземного или надземного) не одну сотню метров. А теперь встаньте на сторону человека, который торопится? Пойдет он искать переход или ломанется напрямки?