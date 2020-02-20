Почему в России нужно запретить пешеходные переходы без светофоров

Количество используемых людьми гаджетов зашкаливает. Смартфоны заменили нам компьютеры и «приручили» человечество настолько, что, похоже, все мы скоро разучимся общаться в живую. Уже сегодня, воспользовавшись любой заминкой в диалоге, собеседники тут же лезут в телефон. Да что там говорить: мы даже улицы научились переходить, не глядя по сторонам, предпочитая вместо этого рассматривать «гифки», ставить «лайки» и «комментить». И, как ни печально, в этом кроется большая опасность для гаджетоманов, которую усугубляют реклама повышения штрафов для водителей за не пропуск пешехода на «зебре» и, собственно, сами нерегулируемые полосатые переходы.
Фраза «Водитель обязан пропустить пешехода» действуют на вторых, как гипноз, который, почему-то, полностью отключает у них инстинкт самосохранения. Уставившись в мобильный телефон и не глядя по сторонам, пешеходы смело шагают на «зебру» даже не пытаясь оценить шансы на безопасное завершение своего намерения. Складывается ощущение, что в каждого, кто прочитал или услышал фразу о приоритете пешехода над автомобилем, тут же вселяется бессмертный горец Дункан Маклауд. Но это, увы, не так.
Согласно статистике ГИБДД, каждого третьего пешехода сбивают именно в зоне перехода. А все потому, что одни надеются, что закон, как ангел хранитель, убережет их от напасти. Другие, находясь за рулем, уповают на благоразумность первых. И с этим необходимо бороться самыми радикальными методами — ставить светофоры.
Но вместо этого нам предлагают переходить широкополосные магистрали по «зебре», не оборудованной светофором. И никто не объясняет, как это сделать, например, человеку пожилому, передвигающемуся с палочкой, или школьникам (да, впрочем, и любым другим пешеходам), которых водители с крайних рядов (или меняющие полосу движения) могут и не заметить.
Нас, в том числе и людей с ограниченными возможностями, заставляют спускаться в подземные переходы. Забывая о том, что помимо своей неудобности в связи с террористической угрозой, они еще и крайне опасны. Что было доказано, и не раз, в самой Москве.
Нам повсеместно строят гипермаркеты и прочие молы, усугубляя трафик, в том числе и пеший. Но почему-то вместо того, чтобы разгрузить дороги возле магазинов, убрав их под землю, снова загоняют туда пешеходов либо, с чувством исполненного долга, рисуют абы как «зебру». И ведь ладно бы «зебры» были расположены на расстоянии 50—100 метров друг от друга (так было бы удобней для всех). Но ведь, порой, взглянув с одного наземного перехода по сторонам, второго на горизонте не видно от слова совсем. Попробуйте нормально перейти Садовое кольцо или Ленинградку в удобном для вас месте. Хотя нет, даже не пытайтесь, все равно не получится --- придется протопать до ближайшего неудобнейшего перехода (наверняка подземного или надземного) не одну сотню метров. А теперь встаньте на сторону человека, который торопится? Пойдет он искать переход или ломанется напрямки?
При этом противники светофоров в один голос кричат, что их установка уменьшит пропускную способность дорог. Нет, не уменьшит, а напротив — улучшит. Если, конечно, их установкой, настройкой и синхронизацией будут заниматься специалисты высокого класса. А там, глядишь, и потоки машин станут более равномерными, что, в свою очередь, улучшит пропускную способность дорог. А что же на ненавистном «западе»?
Начнем с того, что пешеходные переходы в цивилизованных странах хорошо освещены. Иногда там, где есть переход, дорогу приподнимают до уровня тротуара — так она превращается в нашего любимого «лежачего полицейского», но при этом сама является пешеходным переходом. То же сделано и при заездах во дворы. Для большей безопасности на верх поднимают целые перекрестки. Даже если захочешь, гонять по таким улицам не получится, а места возможного перехода пешеходов будут видны издалека. Если нет возможности сделать «бугор», то место перехода обозначают цветной брусчаткой.
При этом пешеходники на дорогах с двумя и больше полосами движения в Европе оснащается светофором. Для удобства пешеходов на многополосных магистралях обустроен островок безопасности, на котором можно дождаться следующего «зеленого», если не успел перейти дорогу за один раз. А там, где это необходимо, на столбах светофоров установлена кнопка принудительного включения «зеленого».
Решить проблему одномоментно, понятное дело, в нашей стране не получится. Но давайте оставим политику в покое, и обратимся к опыту наших потенциальных врагов в обустройстве безопасного дорожного движения. А то получается, что, с одной стороны, мы боремся за рождаемость, а с другой — сами себя приговариваем к смерти, бездумно обустраивая пешеходные переходы, хаотично устанавливая и настраивая светофоры и клепая повсеместно «лежачих полицейских», размеры которых, порой, даже для кроссоверов оказываются великоватыми.
Глядишь, и никакого высокоточного оружия не понадобится, чтобы нас победить — мы либо самоустранимся, либо нас устранят наши же чиновники.