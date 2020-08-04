Конец летнего сезона встретит автопутешественников колоссальными пробками на М4 «Дон»

Уже сейчас максимальная интенсивность движения в Московской области перешагнула отметку в 96 000 автомобилей в сутки. В районе Аксая Ростовской области было зафиксировано более 100 000 машин. Для справки: в прошлые годы по М4 в среднем проезжало около 70 000 транспортных средств, так что этот год может оказаться рекордным для этого направления.
Впрочем, статистика, конечно же, не удивляет. После снятия коронавирусных ограничений случился резкий скачок внутреннего турпотока. По данным на конец июля, Черноморский и Азовский курорты Кубани были заполнены туристами на 70—90%. И с каждым днём отдыхающих становится все больше.
Удивительно другое: понимая, что южные территории России в этом сезоне будут переживать грандиозный ажиотаж, «Автодор» мог бы перенести ремонтные работы на М4 (например, на сентябрь-октябрь или — на следующий год).
Но этого не будет. Активные дорожные работы ведутся на трёх десятках участков трассы! Если в Московской области только один такой отрезок, то в Тульской области их сразу пять. В Липецкой области ремонтов насчитывается восемь, а в Воронежской области — 14. Замыкают список четыре объекта в Ростовской области и три — в Краснодарском крае.
Безусловно, дорожники работают на благо. Скажем, в Ростовской области в районе развязки «Сальское кольцо» под Батайском возводят путепровод над федеральной трассой. Он разделит региональные и транзитные потоки, устранив существующие заторы. И, как полагается, здесь действует ограничение скорости до 50 км/ч.
Вот только с позиции отдыхающих, мегастройки с такими ограничениями выглядят сущим издевательством, поэтому сейчас Ростовская область считается главной «засадой» на пути к долгожданном отдыху.
Но придётся терпеть. Пока работы не будут закончены, старое кольцо, а вовсе не дорожные работы останется одним из главных ограничителей пропускной способности: через него сейчас проходят 65 000 единиц транспорта. А это, между прочим, в 8 раз больше предельно допустимого.