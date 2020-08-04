Конец летнего сезона встретит автопутешественников колоссальными пробками на М4 «Дон»

Уже сейчас максимальная интенсивность движения в Московской области перешагнула отметку в 96 000 автомобилей в сутки. В районе Аксая Ростовской области было зафиксировано более 100 000 машин. Для справки: в прошлые годы по М4 в среднем проезжало около 70 000 транспортных средств, так что этот год может оказаться рекордным для этого направления.

Впрочем, статистика, конечно же, не удивляет. После снятия коронавирусных ограничений случился резкий скачок внутреннего турпотока. По данным на конец июля, Черноморский и Азовский курорты Кубани были заполнены туристами на 70—90%. И с каждым днём отдыхающих становится все больше.

Удивительно другое: понимая, что южные территории России в этом сезоне будут переживать грандиозный ажиотаж, «Автодор» мог бы перенести ремонтные работы на М4 (например, на сентябрь-октябрь или — на следующий год).

Но этого не будет. Активные дорожные работы ведутся на трёх десятках участков трассы! Если в Московской области только один такой отрезок, то в Тульской области их сразу пять. В Липецкой области ремонтов насчитывается восемь, а в Воронежской области — 14. Замыкают список четыре объекта в Ростовской области и три — в Краснодарском крае.