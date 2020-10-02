Не для суеверных: на новом участке М4 «Дон» нашли сотни погребений

Совсем недалеко находилось ещё одно погребение. Там археологи нашли очень редкие сосуды среднего бронзового века. «Бутурлинские амфоры» положили, чтобы по пути в царство мертвых молодым мужчине и женщине, а также трем детям (младенцу и двум подросткам 7–10 лет) было, чем перекусить — в сосудах сохранились даже остатки каши. Вероятнее всего, причиной смерти семьи стала инфекционная болезнь.

За этот сезон ученым осталось исследовать всего 2 000 квадратных метров территории на ДЗОК из 70 000. Было обнаружено 199 погребений, где нашли предметы от эпохи бронзы (3 тыс. до н. э.) до средневековья. Все они представляют интерес для антропологов, поэтому сейчас изучаются и реставрируются. Основная их часть достоянием краснодарского музея им. Фелицына. Так что все останутся довольны: водители — новой дорогой, историки — интересными находками.