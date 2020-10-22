«Свободный поток» на ЦКАД начал работать в тестовом режиме

Фото: ГК Автодор
Буквально через несколько недель откроется третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги — трассы, которая пройдет в Подмосковье параллельно малой и большой «бетонкам». Сейчас на магистрали проводятся финальные работы. В частности, тестируется система взимания платы без остановок на ПВП «Свободный поток».

Как ожидается, благодаря ЦКАД-3 автомобилисты смогут добираться с севера Московской области (трасса М-11 «Нева») до северо-востока (М-7 «Волга») чуть меньше, чем за час. Во-первых, потому что на новой магистрали отсутствуют одноуровневые пересечения с другими дорогами, во-вторых, нет пешеходных переходов и светофоров. А в-третьих, плата за проезд будет взиматься автоматически — посредством системы «Свободный поток».

Free flow представляет собой рамки с датчиками и камерами, фиксирующими факт проезда автомобиля, его регистрационный знак и количество осей. П-образные опоры установлены на развязках — пересечениях ЦКАД-3 с радиальными трассами. Чтобы рассчитаться за проезд перед автоматическим пунктом, даже не нужно сбрасывать скорость — и не важно, пользуетесь вы транспондером или нет.

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22 октября 2020
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