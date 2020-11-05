Минтранс создаст систему автонавигации в пику Google и «Яндекс»

Федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД) решил создать Минтранс. Тендер на проведение научно-исследовательских работ в этом направлении, судя по информации сайта госзакупок, был объявлен и проведен в конце октября.

Конечной целью навигационного проекта ведомства должно стать объединение на общей платформе всех подведомственные министерству дорожных IT-сервисов в привязке к постоянно обновляющейся карте автодорог страны. Получившаяся система должна будет еще и отслеживать перемещение машин по этим дорогам — с применением технологий ГЛОНАСС. Ее разработка должна завершиться к 2027-му году.

Утверждается, что ФГИС НАД позволит исключить дублирование данных и свести воедино реестры объектов придорожной и транспортно инфраструктуры. Среди целей создания системы указывается снижение себестоимости транспорта за счет улучшения логистики, а также повышение безопасности на дорогах. Снижения числа аварий предполагается достичь путем анализа состояния безопасности на конкретных участках магистралей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Бесплатный доступ к системе получат компании, разрабатывающие навигационные карты и сервисы. Видимо, для последующей продажи этих данных рядовым автомобилистам.