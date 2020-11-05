Минтранс создаст систему автонавигации в пику Google и «Яндекс»

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Почти тотальную монополию интернет-гигантов на гражданские электронные карты местности и связанные с ними сервисы намерено разрушить российское Министерство транспорта. Портал «АвтоВзгляд» освещает некоторые детали задуманного ведомством проекта.

Федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД) решил создать Минтранс. Тендер на проведение научно-исследовательских работ в этом направлении, судя по информации сайта госзакупок, был объявлен и проведен в конце октября.

Конечной целью навигационного проекта ведомства должно стать объединение на общей платформе всех подведомственные министерству дорожных IT-сервисов в привязке к постоянно обновляющейся карте автодорог страны. Получившаяся система должна будет еще и отслеживать перемещение машин по этим дорогам — с применением технологий ГЛОНАСС. Ее разработка должна завершиться к 2027-му году.

Утверждается, что ФГИС НАД позволит исключить дублирование данных и свести воедино реестры объектов придорожной и транспортно инфраструктуры. Среди целей создания системы указывается снижение себестоимости транспорта за счет улучшения логистики, а также повышение безопасности на дорогах. Снижения числа аварий предполагается достичь путем анализа состояния безопасности на конкретных участках магистралей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Бесплатный доступ к системе получат компании, разрабатывающие навигационные карты и сервисы. Видимо, для последующей продажи этих данных рядовым автомобилистам.

безопасность дорожного движения, бездорожье, платные дороги, дорога
5 ноября 2020
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