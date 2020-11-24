Хозяева «треног» лоббируют отмену нештрафуемого порога скорости 20 км/ч

Фото из открытых источников
Отечественная бюрократия, активно поддерживаемая производителями камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, без сна и отдыха ужесточает и ужесточает кары для автомобилистов. Как правило — под благим предлогом снижения аварийности. И, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», сегодня эта славная команда предпринимает очередную попытку подзавинтить гайки для моторизованных россиян. Впрочем, судите сами.

Напомним, что не так давно член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для водителей за превышение разрешенной скорости всего на 1 км/ч. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».

Ассоциация производителей и операторов систем фотовидеофиксации «ОКО» поддержала эту инициативу. В ее пресс-службе заявили, что «снижать нештрафуемый порог, безусловно, необходимо, поскольку именно скорость — главный фактор травматизма и смертности на дорогах. По количеству смертей в результате дорожных аварий наша страна в 3—5 раз опережает другие развитые государства».

По сведениям из этого лоббистского объединения, европейские страны повсеместно взялись снижать скорость в городах. Так, в октябре Нидерланды ограничили ее во всех населенных пунктах до 30 км/ч, а Испания в сентябре ввела тот же лимит на односторонних однополосных и двухполосных улицах. Наконец, мэр Парижа уже обозначил, что ограничение в 30 км/ч будет действовать на всей территории города с 2021 года.

При этом лоббисты из «ОКО» скромно умалчивают о том, что доходы операторов камер автоматической фиксации в нашей стране, в отличии от Европы, получают свой процент отчислений с каждого «письма счастья», а потому прямо заинтересованы в ужесточении скоростного режима, прикрываясь заботой о безопасности дорожного движения.

Фото из открытых источников

Товарищи из «ОКО», как выяснилось, очень даже щедрые люди! Им кажется разумным снижение допустимого порога превышения не до 1 км/ч, как предложил депутат, а до 3—5 км/ч. Дело в том, что сейчас многие города России буквально усеяны камерами контроля скорости. А знаки, ограничивающие ее, появляются в самых неожиданных и спорных местах. Эти меры не увеличивают безопасность, но провоцируют водителя на ошибку, чреватую штрафом. В таких условиях вполне можно «с барского плеча» позволить себе получать с тысяч водителей штрафные деньги не за одни «лишний» км/ч, а аж за целых 3—5 км/ч! Спасибо вам, кормильцы, за такую щедрость от всех более чем 50-ти миллионов российских автовладельцев!!

К счастью водителей, идею нардепа пока не поддержали. Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в комментарии РИА «Новости» пояснил, что идея Васильева — его личная инициатива, а партия не поддержит такой законопроект, если его внесут на рассмотрение. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев также заявил, что в ведомстве не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Поскольку, по его мнению, аварийность на российских дорогах, в первую очередь, зависит не от нештрафуемого лимита, а от того, как они обустройстроены с технической точки зрения и как организовано движение на том или ином участке.

Так что будем надеяться, что вместо новых ограничений и штрафов власти будут строить больше регулируемых пешеходных переходов. Ведь именно они обеспечивают высокий уровень безопасности.

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24 ноября 2020
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