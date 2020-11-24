Хозяева «треног» лоббируют отмену нештрафуемого порога скорости 20 км/ч

Напомним, что не так давно член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для водителей за превышение разрешенной скорости всего на 1 км/ч. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».
Ассоциация производителей и операторов систем фотовидеофиксации «ОКО» поддержала эту инициативу. В ее пресс-службе заявили, что «снижать нештрафуемый порог, безусловно, необходимо, поскольку именно скорость — главный фактор травматизма и смертности на дорогах. По количеству смертей в результате дорожных аварий наша страна в 3—5 раз опережает другие развитые государства».
По сведениям из этого лоббистского объединения, европейские страны повсеместно взялись снижать скорость в городах. Так, в октябре Нидерланды ограничили ее во всех населенных пунктах до 30 км/ч, а Испания в сентябре ввела тот же лимит на односторонних однополосных и двухполосных улицах. Наконец, мэр Парижа уже обозначил, что ограничение в 30 км/ч будет действовать на всей территории города с 2021 года.
При этом лоббисты из «ОКО» скромно умалчивают о том, что доходы операторов камер автоматической фиксации в нашей стране, в отличии от Европы, получают свой процент отчислений с каждого «письма счастья», а потому прямо заинтересованы в ужесточении скоростного режима, прикрываясь заботой о безопасности дорожного движения.
Товарищи из «ОКО», как выяснилось, очень даже щедрые люди! Им кажется разумным снижение допустимого порога превышения не до 1 км/ч, как предложил депутат, а до 3—5 км/ч. Дело в том, что сейчас многие города России буквально усеяны камерами контроля скорости. А знаки, ограничивающие ее, появляются в самых неожиданных и спорных местах. Эти меры не увеличивают безопасность, но провоцируют водителя на ошибку, чреватую штрафом. В таких условиях вполне можно «с барского плеча» позволить себе получать с тысяч водителей штрафные деньги не за одни «лишний» км/ч, а аж за целых 3—5 км/ч! Спасибо вам, кормильцы, за такую щедрость от всех более чем 50-ти миллионов российских автовладельцев!!
К счастью водителей, идею нардепа пока не поддержали. Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в комментарии РИА «Новости» пояснил, что идея Васильева — его личная инициатива, а партия не поддержит такой законопроект, если его внесут на рассмотрение. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев также заявил, что в ведомстве не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Поскольку, по его мнению, аварийность на российских дорогах, в первую очередь, зависит не от нештрафуемого лимита, а от того, как они обустройстроены с технической точки зрения и как организовано движение на том или ином участке.
Так что будем надеяться, что вместо новых ограничений и штрафов власти будут строить больше регулируемых пешеходных переходов. Ведь именно они обеспечивают высокий уровень безопасности.