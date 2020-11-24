Хозяева «треног» лоббируют отмену нештрафуемого порога скорости 20 км/ч

Напомним, что не так давно член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для водителей за превышение разрешенной скорости всего на 1 км/ч. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».

Ассоциация производителей и операторов систем фотовидеофиксации «ОКО» поддержала эту инициативу. В ее пресс-службе заявили, что «снижать нештрафуемый порог, безусловно, необходимо, поскольку именно скорость — главный фактор травматизма и смертности на дорогах. По количеству смертей в результате дорожных аварий наша страна в 3—5 раз опережает другие развитые государства».

По сведениям из этого лоббистского объединения, европейские страны повсеместно взялись снижать скорость в городах. Так, в октябре Нидерланды ограничили ее во всех населенных пунктах до 30 км/ч, а Испания в сентябре ввела тот же лимит на односторонних однополосных и двухполосных улицах. Наконец, мэр Парижа уже обозначил, что ограничение в 30 км/ч будет действовать на всей территории города с 2021 года.

При этом лоббисты из «ОКО» скромно умалчивают о том, что доходы операторов камер автоматической фиксации в нашей стране, в отличии от Европы, получают свой процент отчислений с каждого «письма счастья», а потому прямо заинтересованы в ужесточении скоростного режима, прикрываясь заботой о безопасности дорожного движения.