Зачем в Москве построят новый мост за 4,5 млрд. рублей

Хотя, как считают некоторые эксперты, деньги Управления дорожно-мостового строительства Москвы в размере 4 млрд. 568 млн. рублей будут потрачены в основном для того, чтобы сделать более доступным такую коммерческую инициативу, как тематический парк «Остров мечты» с расположенными там модными магазинчиками и аттракционами. Мост и пешеходный переход, как сообщает ресурс RosTender.info rostender.info, будет построен за 2,5 года и откроется для движения в 2023-м году.

Напомним, что «Завод им. Лихачева» окончательно канул в Лету около десяти лет назад, хотя еще некоторое время его пытались реанимировать, предполагая реализовать здесь то проект Marussia, то «Кортеж», то грузовики иностранных фирм. Не сложилось. И вот теперь тут будет построено 6,4 млн. квадратных метров недвижимости, включающей в себя и жилые дома, и офисы, и торговые площадки.