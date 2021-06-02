Зона платной парковки в Питере захватит еще 336 улиц

Как и в Москве, питерские власти ссылаются на стоны и чаяния неких анонимных местных жителей, якобы жаждущих получить на свою голову необходимость платить за стоянку на улице под окнами собственного дома.

— Петербуржцы, проживающие за пределами платного парковочного пространства, неоднократно обращались в Комитет с просьбами о расширении платной парковки с целью наведения порядка на их улицах, — вещает в официальном пресс-релизе городского Комитета по транспорту его председатель Кирилл Поляков.

На сегодняшний день платная парковка функционирует на 28 улицах Санкт-Петербурга с 8:00 до 20:00. Стоимость часа парковки для легковых автомобилей тут составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М — 30 рублей, для грузовиков (категория С) — 120 рублей. Автовладелец, проживающий в зоне платной парковки в Санкт-Петербурге, может оформить годовое резидентное разрешение за 1800 рублей.