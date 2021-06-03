Чем грозит грядущий массовый выезд «беспилотников» на трассу М11

Правда, чтобы все это реализовать, нужны не только сами «беспилотники», но и соответствующая инфраструктура. Как минимум, потребуются специальных хабы на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу, а в районе Твери — северный обход, чтобы исключить выезды автономного комтранса на участок старой трассы M10. И все это надо сделать до конца 2023 года…

Допустим, все будет готово вовремя, и по «платнику» М11 пойдут караваны грузовиков без водителей. Увы, но для пилотов легковушек это не принесет ничего хорошего! Ведь только автомобилисты распробовали все прелести быстрого перемещения между двумя столицами, как скоростную трассу забьют «фуры». И чем тогда новая дорога будет принципиально отличаться от медленной и аварийной М10?

Не менее интересно порассуждать на тему «а что будет, если перед беспилотником случится авария?». Это опытный дальнобойщик может аккуратно «переползти» через такое место. А грузовик без водителя, скорее всего, остановится и будет ждать, пока перед ним уберут все препятствия. Сзади же будет «наливаться бордовым» гигантская пробка. Мы уже не говорим об опасности ДТП с самим беспилотником. Да, Илон Маск?