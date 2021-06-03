Чем грозит грядущий массовый выезд «беспилотников» на трассу М11

В том, чтобы по М11 курсировали «беспилотники», в первую очередь, заинтересованы крупные грузоперевозчики. Их, в свою очередь, поддерживают ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), автозавод КамАЗ и несколько фирм.
Уже подсчитано, что переход на автономный транспорт к 2030 году увеличит коммерческую скорость доставки грузов в течение одного дня сразу на 25% (с 60 до 75 км/ч) и снизит себестоимость перевозок более, чем на 10%. Кроме того, реализация без преувеличения громкого проекта вдобавок позволит десятикратно увеличить долю российских игроков в доставках грузов по маршруту «Китай — Европа».
Правда, чтобы все это реализовать, нужны не только сами «беспилотники», но и соответствующая инфраструктура. Как минимум, потребуются специальных хабы на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу, а в районе Твери — северный обход, чтобы исключить выезды автономного комтранса на участок старой трассы M10. И все это надо сделать до конца 2023 года…
Допустим, все будет готово вовремя, и по «платнику» М11 пойдут караваны грузовиков без водителей. Увы, но для пилотов легковушек это не принесет ничего хорошего! Ведь только автомобилисты распробовали все прелести быстрого перемещения между двумя столицами, как скоростную трассу забьют «фуры». И чем тогда новая дорога будет принципиально отличаться от медленной и аварийной М10?
Не менее интересно порассуждать на тему «а что будет, если перед беспилотником случится авария?». Это опытный дальнобойщик может аккуратно «переползти» через такое место. А грузовик без водителя, скорее всего, остановится и будет ждать, пока перед ним уберут все препятствия. Сзади же будет «наливаться бордовым» гигантская пробка. Мы уже не говорим об опасности ДТП с самим беспилотником. Да, Илон Маск?
Или вот еще насущный вопрос. Заметив неисправность тягача или полуприцепа, шофер большегруза постарается аккуратно «доковылять» до ближайшей стоянки, прижавшись как можно правее. Автономный транспорт наверняка предпочтет остановиться, чтобы дождаться ремонтной бригады. То есть снова спровоцирует «глухую» пробку.
Впрочем, все это пока лишь рассуждения. Возможно, отечественные разработки в сфере беспилотного вождения окажутся умнее, чем мы сейчас предполагаем… В любом случае, для «быстрого прохвата» от Москвы до Санкт-Петербурга еще есть примерно 2—3 года. А может и больше, если злополучный обход Твери не смогут возвести до конца 2023-го.
И кстати. Все это время профессиональные водители могут не опасаться за свои рабочие места. Но когда схема будет отработана, транспортники обязательно начнут избавляться от людей, делая ставку на роботизированные технологии — с ними работать проще и дешевле. И вот эта ситуация вызывает серьезную тревогу: куда пойдут сотни (если не тысячи) оставшихся без куска хлеба дальнобойщиков?