Количество пользователей ЦКАД превысило 25 млн водителей

Обладательницей почетного титула «25-миллионный пользователь Центральной кольцевой автодороги» стала Анастасия Федюнина из Подмосковья. Впервые она прокатилась по новому «платнику» в новогодние праздники, теперь же пользуется трассой постоянно.

— В моей жизни ЦКАД — это целое событие. Наша дача находится на Ярославском шоссе, а работа — на Волоколамском. В обычный день поездка по этому маршруту составляла 3 – 4 часа, а сейчас по ЦКАД мы с семьей добираемся за два часа, — рассказывает победительница.

Напомним, что полностью движение по ЦКАД открылось в июле, когда в эксплуатацию ввели последние фрагменты первого участка. Сегодня подмосковное кольцо — это 336,5 км четырехполосной (по два ряда в каждую сторону) дороги высшей категории: с качественным покрытием, освещением и обустроенными площадками для отдыха.

По данным Госкомпании «Автодор», на сегодняшний день пиковая интенсивность движения по ЦКАД — 281 000 автомобилей в сутки. Если проводить параллель с показателями ноября прошлого года, когда запустился ЦКАД-3, то трафик увеличился в среднем в 31 раз.