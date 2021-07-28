ЦКАД, транспондеры и штрафы: все, что нужно знать о «платниках»

— Итак, ЦКАД замкнулась — сколько теперь километров платных дорог находится в доверительном управлении Госкомпании «Автодор»?
— История платных дорог началась в 2010 году с открытия небольшого участка в Липецкой области. Это был промежуток с 414-го по 464-й км трассы М-4 «Дон». С тех пор сеть скоростных платных дорог развивается стремительными темпами.
На сегодняшний день в доверительном управлении Государственной компании «Автодор» есть как платные, так и бесплатные участки дорог. И общая их протяженность составляет почти четыре тысячи километров. А вот в платной эксплуатации из них только 1769 километров.
Так и с Центральной кольцевой автомобильной дорогой — из 336 км платными являются только 260 из них. На остальных введен режим бесплатной эксплуатации, так как равнозначной альтернативы данному отрезку нет. Это ЦКАД-5, пусковой комплекс, который проходит от развязки в районе д. Лисинцево, где ЦКАД и А-107 сливаются, до М-10 «Россия».
— Первый платный участок ЦКАД открылся еще прошлой осенью. Много ли водителей воспользовалось кольцевой автодорогой с тех пор? И можно ли говорить о том, что от месяца к месяцу число пользователей растет?
— Безусловно, количество пользователей Центральной кольцевой дороги увеличивается с каждым днем. Многие водители уже успели оценить удобство этой трассы: высокий скоростной режим, автоматизированная оплата, хорошее дорожное покрытие. А самое главное, конечно, это экономия времени в пути. И именно это и привлекает на ЦКАД все больше автомобилистов.
Мы даже ставили эксперимент с транспортной компанией «ДЕЛКО», когда две грузовые фуры одновременно выезжали из Клина и шли до М-4 «Дон». Только одна фура шла по ЦКАД, а одна — по Малой бетонке. Разница во времени составила больше трех часов.
Протестировать новую трассу захотелось многим. Интенсивность движения в первую неделю платной эксплуатации составляла 2184 автомобиля в сутки, а в последнюю неделю 2020 года эта цифра стала уже 7002 автомобиля в сутки. А теперь представьте — с начала эксплуатации ЦКАД-3 в ноябре прошлого года и по состоянию на 7 июля 2021 года зафиксировано 20,9 млн проездов через рамки взимания платы, из них 20,2 млн совершено уже в 2021 году.
После торжественного открытия движения Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по всем участкам ЦКАД 8 июля среднесуточная интенсивность движения возросла на всех пусковых комплексах. Если сравнивать показатели с началом года и той ситуацией, которая сложилась у нас сейчас, то мы видим рост трафика на 261% на ЦКАД-4 и на 229% на ЦКАД-3.
— ЦКАД — первая платная трасса в России с инновационной системой взимания платы «Свободный поток», которая подразумевает три способа внесения средств за проезд: транспондер, заранее приобретенный электронный билет и погашение задолженности по факту. Много ли тех, кто вообще не оплачивает проезд? Кстати, как компания борется с зайцами?
— Пока безбарьерная система взимания платы для людей в новинку. Поэтому по статистике за прошлый год видно, что доля оплат транспондерами составляла всего 45%. Большая часть пользователей из этого процента — владельцы транспондеров T-pass, которые и раньше предпочитали использовать транспондеры для оплаты, понимали, каким образом производится оплата, как действует система скидок и накопления баллов по Программе лояльности.
Сейчас доля использования транспондеров увеличилась до 55%. И это не удивительно: транспондер T-pass позволяет существенно экономить на оплате проезда по ЦКАД, оберегает водителя от штрафа, скажем так.
Да, есть те, кто не оплачивает проезд по той или иной причине: но количество таких неоплат сокращается с каждым днем, параллельно с тем как возрастает уровень распознавания ГРН. На сегодняшний день распознаются практически все номера.
Допустим, человек пропустил или проигнорировал все информационные знаки о въезде на платную дорогу, транспондера у него нет. Регистрация проезда произошла по госномеру транспортного средства. После этого, если водитель не оплачивает проезд в течение 5 дней, у него будет 20 дней с момента вынесения постановления о правонарушении на оплату задолженности за проезд и отмену постановления — главное, оплатить сначала задолженность через сайт avtodor-tr.ru. Тогда и штраф отменят. Оповещение в данном случае происходит по схеме как с любым другим штрафом.
Если же регистрация проезда пройдет по транспондеру T-pass с отрицательным балансом, то наш контактный центр отправит email-письмо владельцу транспондера или на его контактный номер поступит звонок от автоинформатора с напоминанием о наличии задолженности на лицевом счете. Так пользователь сможет и избежать штрафа, который для транспортных средств 1 и 2 категорий составляет 1500 рублей и 5000 рублей для автомобилей 3 и 4 категорий, так и сохранить скидки по T-pass. А это до 40% от базовой стоимости в зависимости от пройденного маршрута.
— Транспондер — самый удобный и экономичный способ оплаты проезда, ведь держателям устройств T-pass полагаются скидки. А можно ли расплачиваться за проезд по ЦКАД транспондерами других эмитентов?
— Оплатить проезд по ЦКАД можно любым транспондером в рамках соглашения о межоператорском взаимодействии. Главное условие: водитель должен пополнить лицевой счет транспондера до поездки. Деньги автоматически спишутся при проезде через рамку взимания платы.
Транспондер T-pass имеет ряд преимуществ перед устройствами других эмитентов, например, дает скидку до 40% от базового тарифа в зависимости от маршрута. В то время как по остальным транспондерам скидка на любом участке и маршруте будет 10%. Также владельцы T-pass, подключившиеся к Программе лояльности, имеют возможность копить баллы за поездки и обменивать их на дополнительную скидку от 3 до 15% и таким образом экономить еще больше.
Бывает так, что автомобилист заехал на ЦКАД с транспондером, а пополнить лицевой счет забыл. В таком случае у владельцев T-pass, у которых при этом транспондер установлен в соответствии с инструкцией и был распознан системой взимания платы, проезд будет зафиксирован. Баланс лицевого счета транспондера T-pass уйдет в минус на сумму проезда, но с учетом всех скидок. Все, что нужно будет сделать водителю потом, пополнить лицевой счет транспондера T-pass в течение пяти дней после поездки. Тогда и проезд будет оплачен, и скидки сохранятся.
С транспондерами других эмитентов другая история. Если на их лицевых счетах недостаточно средств, то проезд будет зарегистрирован по госномеру автомобиля, скидка не применится, оплатить проезд можно будет на сайте avtodor-tr.ru также в течение пяти дней.
— Многие водители используют транспондеры лишь пару раз в год, когда выезжают в отпуск. А как правильно хранить транспондер в остальное время, чтобы он раньше времени не вышел из строя? И каков вообще срок службы устройств T-pass?
— Серьезных ограничений по использованию и хранению транспондеров T-pass не предусмотрено. Есть ряд рекомендаций от производителя: нельзя длительное время размещать прибор в условиях сильных температурных контрастов — в мороз или на палящем солнце. Эти факторы могут повлиять на срок работы элемента питания. Поэтому в таких условиях лучше снимать устройство с держателя, когда в нем нет необходимости.
Средний срок службы транспондера — 5—7 лет. Гарантийный срок службы — 2 года с момента покупки. Для корректного считывания важным фактором является правильная установка в зоне для размещения приемо-передающих устройств и соблюдение инструкции по эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока владелец сталкивается с поломкой или сбоями в работе T-pass, то он может в любом Центре продаж и обслуживания сдать неисправное устройство и взамен бесплатно получить новое.
Также владельцы транспондеров T-pass могут оформить расширенную гарантию и продлить гарантийный срок транспондера еще на три года. Итого срок гарантии составит пять лет. Оформить расширенную гарантию можно в любом Центре продаж и обслуживания «Автодор — Платные Дороги» в любой момент, вплоть до последнего дня действия основного гарантийного периода.
— Что делать, если с транспондером возникли проблемы — скажем, не открылся шлагбаум на традиционном Пункте взимания платы на М-11 «Нева», М-4 «Дон» или М-3 «Украина»?
— Для корректного считывания информации с транспондера необходимо соблюдать несколько простых правил.
Во-первых, устройство должно быть установлено в соответствии с инструкцией в зоне, где гарантированно нет атермального покрытия, которое блокирует сигнал. В легковых автомобилях это зона на ветровом стекле за зеркалом заднего вида. Чаще всего эта зона выделена производителем специальным затемнением. В грузовых автомобилях это зона на ветровом стекле за стеклоочистителями. В любом случае, если у водителя есть сомнения, лучше уточнить информацию на сайте производителя автомобиля.
Во-вторых, при приближении к Пункту взимания платы необходимо снизить скорость до 20—30 км/ч, а при проезде по ЦКАД даже этого не потребуется — там установлена безбарьерная система. Транспондер определяется антенной, установленной на Пункте или Рамке взимания платы на расстоянии 10 метров, система автоматически произведет оплату проезда с лицевого счета транспондера и откроет шлагбаум.
Если этого не произошло, то следует выбрать другой способ оплаты, а впоследствии проверить несколько моментов: достаточно ли средств на лицевом счете для оплаты проезда, не выключена ли случайно услуга интероперабельности для проезда по всем платным дорогам, работает ли устройство.
Все это можно уточнить в ближайшем Центре, которых вдоль платных дорог большое количество, либо через Личный кабинет пользователя на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении «Автодор».
— А если транспондер начал сбоить на ЦКАД, где нет шлагбаумов? Как обезопасить себя от задолженности и дальнейшего штрафа за неоплату проезда?
— Мы уже не раз обращали внимание пользователей, правильная установка транспондера T-pass — важная составляющая его корректной работы. Как показала практика, часто при обращении пользователей с вопросами о несчитывании транспондера выяснялось, что он установлен некорректно, а то и просто находился в бардачке. Это не гарантирует правильной работы.
При этом есть несколько моментов, на которые водителю можно обратить внимание:
- правильно установленный транспондер при проезде рамки взимания платы на ЦКАД и корректном считывании издаст однократный звуковой сигнал;
- все поездки, списания и пополнения зарегистрированного транспондера T-pass отображаются в Личном кабинете на сайте и во вкладке «Лицевой счет» в мобильном приложении «Автодор». В последнем также можно настроить пуш-уведомления, и каждое списание будет появляться в вашем мобильном телефоне. Нет уведомления — есть повод проверить правильность списаний.
Впрочем, на все эти вопросы каждый может получить развернутую консультацию в Центрах продаж и обслуживания или в Едином контактном центре по телефону *2323 с мобильного телефона и 8—800–707–23−23 — со стационарного.
— Транспондер, как известно, привязывается не к автомобилю, а к пользователю. Следовательно, одно устройство может использоваться всей семьей, где есть несколько машин? Или все же нет? Какие тут могут быть нюансы?
— Да, все верно. Транспондер T-pass можно использовать в любом транспортном средстве — главное, чтобы лицевой счет был пополнен на достаточную для проезда сумму. Дело в том, что оборудование, установленное на Пунктах взимания платы и рамках взимания платы, имеет необходимые датчики и камеры, которые определяют категорию транспортного средства по таким показателям, как высота и количество осей.
Данная информация обрабатывается системой и при распознавании транспондера списывает с его лицевого счета сумму за проезд в соответствии с тарифами. Поэтому, если транспондер используется, например, в семье, редко совершающей поездки по платным трассам, достаточно будет одного устройства и нескольких держателей, закрепленных в нужном месте.
Либо можно приобрести несколько устройств и прикрепить их все к одному лицевому счету. В таком случае, списываться средства будут с единого счета, и членам семьи будет легко отслеживать и пополнять баланс. Также можно настроить функцию автопополнения, тогда все устройства всегда гарантированно будут «в плюсе» и вам не нужно будет переживать за бабушек и дедушек, отправившихся на дачу, например.
— А если, скажем, у водителя уже есть один транспондер T-pass и ему подарили второй, также компании «Автодор — Платные Дороги», нужно ли открывать еще один лицевой счет? И как поступить в том случае, если на балансе второго устройства есть средства? Можно ли их как-то вернуть или перенести на первый девайс?
— В данном конкретном случае нужно будет воспользоваться услугой «Перемещение транспондера». Это позволяет объединить в одном Личном кабинете несколько устройств для удобства отслеживания баланса и истории поездок несколько устройств. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица, и столько раз, сколько будет необходимо.
При этом при наличии вместе с транспондером переносится и активированная на нем скидка по Программе лояльности, и накопленные по устройству баллы, если на лицевом счете, с которого вы переносите, нет других устройств.
Тем не менее, перенести денежные средства вместе с транспондером не получится, поэтому лучше сначала «скатать» их до нуля и потом переоформить транспондер на желаемый лицевой счет. Либо переносить как раз на тот счет, на котором имеются денежные средства.
— Совсем недавно компания «Автодор — Платные Дороги» запустила Trade In — услугу, которая позволяет сэкономить при покупке нового устройства при сдаче старого. Пользуется ли она спросом?
— Действительно, с 1 июня 2021 года владельцы устройств T-pass, которым уже больше пяти лет с момента их приобретения, могут воспользоваться скидкой в размере 30% на новую модель. Для этого нужно обратиться в любой Центр продаж и обслуживания. Важным условием предоставления скидки является блокировка последующего использования старого транспондера. Об этом следует помнить.
Кстати говоря, владельцам транспондеров не нужно переживать, что у них могли за это время потеряться документы на покупку. Главное — зарегистрировать перед посещением Центра продаж и обслуживания транспондер T-pass на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении «Автодор» и внести свои персональные данные. Тогда подгрузится вся история поездок, пополнений и списаний. Сотрудник Центра продаж без труда определит срок службы устройства и поможет оформить новое.
Данной акцией за месяц воспользовалось порядка 300 человек. Но так как срок ее действия неограничен, уверен, это количество будет расти.
— Готовит ли компания «Автодор — Платные Дороги» еще какие-то сюрпризы для водителей в ближайшем будущем?
— Одним из приоритетных проектов Государственной компании «Автодор» является строительство новой скоростной трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».
Эта платная автомагистраль, так же как ЦКАД и М-11 «Нева», станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» и позволит разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране — федеральную дорогу М-7 «Волга», повысить безопасность движения на направлении Москва — Казань и сократить время в пути между двумя агломерациями до 6—7 часов вместо 12.
На данной дороге также планируется установить безбарьерную систему взимания платы «Свободный поток», оплата проезда по транспондеру T-pass на которой будет такой же удобной, легкой и выгодной.