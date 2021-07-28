ЦКАД, транспондеры и штрафы: все, что нужно знать о «платниках»

— Итак, ЦКАД замкнулась — сколько теперь километров платных дорог находится в доверительном управлении Госкомпании «Автодор»?

— История платных дорог началась в 2010 году с открытия небольшого участка в Липецкой области. Это был промежуток с 414-го по 464-й км трассы М-4 «Дон». С тех пор сеть скоростных платных дорог развивается стремительными темпами.

На сегодняшний день в доверительном управлении Государственной компании «Автодор» есть как платные, так и бесплатные участки дорог. И общая их протяженность составляет почти четыре тысячи километров. А вот в платной эксплуатации из них только 1769 километров.

Так и с Центральной кольцевой автомобильной дорогой — из 336 км платными являются только 260 из них. На остальных введен режим бесплатной эксплуатации, так как равнозначной альтернативы данному отрезку нет. Это ЦКАД-5, пусковой комплекс, который проходит от развязки в районе д. Лисинцево, где ЦКАД и А-107 сливаются, до М-10 «Россия».