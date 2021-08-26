Во время реконструкции М-4 «Дон» нашли любопытные артефакты

Так, на территории площадью свыше 10 000 м² археологи нашли фрагменты керамики, пять погребений и один любопытный комплекс, который, судя по всему, использовался язычниками. К такому выводу специалисты пришли, изучив инвентарь: его большая часть представляет собой элементы лепных сосудов эпохи позднего бронзового века. Теперь, когда артефакты извлечены, дорожники приступают к реконструкции трассы.

На первом этапе (с 715 по 741 км) будут установлены опоры освещения, комплекс автоматизированной системы управления дорожным движением, барьерное ограждение. Кроме того, на 26-километровом участке появятся две площадки для отдыха — с парковками для легковушек и грузовиков, туалетами и скамейками. Предполагается, что на этом отрезке работы завершатся до конца текущего года.

Второй участок — с 741 по 777 км — дорожники «сдадут» позже, в третьем квартале 2023-го. Но там и реконструкция серьезнее: проект подразумевает ремонт полотна (в сторону Москвы), возведение трех развязок (на 750, 763 и 771 км), обустройство двух новых площадок и расширение одной существующей. На время работ движение «переведут» на объездные дороги, которые еще предстоит построить. Пока же скорость на участке ограничена 50 км/ч.