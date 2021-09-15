Большое золотое кольцо: в России построят еще несколько платных дорог

После того, как трасса М12 будет введена в эксплуатацию, госкомпания «Автодор» бросит все силы на строительство скоростной магистрали от Екатеринбурга до Краснодара. По плану, новая автодорога пройдет через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Зачем она понадобилась? Предполагается, что именно в южном регионе в ближайшие годы будет наиболее активно развиваться туристическое и экономическое направления, а значит нужно подготовить и дорожную сеть.

Первый участок новой дороги — фрагмент от Екатеринбурга до Уфы — откроется для водителей в 2024 году, он является частью М12. Затем, в 2030-м, госкомпания введет в эксплуатацию отрезок от Октябрьского (республика Башкортостан) до Самары. А следующие пять лет (с 2030 по 2035) будут строиться оставшиеся участки: между Уфой и Октябрьским, а также от Самары до Краснодара. По крайней мере, именно такие сроки подразумеваются текущим планом.

Другой важный проект — «Большое золотое кольцо» — объединит крупнейшие города, расположенные вокруг Москвы: в частности, Тверь, Кострому, Владимир, Рязань. Эта дорога не только облегчит жизнь водителей, перемещающихся между регионами, но и избавит столицу от транзитного транспорта. Подробностей о трассе пока нет, но одно ясно совершенно точно: раз существует бесплатная автодорога Р132 «Золотое кольцо», то новая непременно станет платной.