Зачем в Санкт-Петербурге хотят построить аналог ЦКАД

Для начала ответим на главный вопрос — да, новая трасса будет платной. Ведь Президент РФ поручил использовать при строительстве скоростной автодороги в Северной столице средства Фонда национального благосостояния России, а это подразумевает возвратную основу. Но говорить о том, сколько именно попросят за проезд по «питерскому ЦКАД» рано — проект только согласовывается.

Сейчас, по словам председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, работа над ним ведется очень активно — проведено уже три рабочие встречи в Санкт-Петербурге. Дорожники рассматривают два варианта трассировки. И любопытно, что, собрав необходимую информацию по социально-экономическому развитию региона и существующим сетям, они пришли к выводу, что второе кольцо городу не нужно.

Новая трасса будет представлять собой хорду, проходящую в восточной части Санкт-Петербурга — именно там, по оценке экспертов, наиболее динамично строятся жилые дома и разворачивается промышленность. Схема реализации проекта пока под вопросом, но ее госкомпания представит на суд Правительства РФ уже в ближайшее время. Что же до сроков введения дороги в эксплуатацию, то это «периметр госпланирования» — то есть 2024 год.