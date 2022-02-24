Движение по ростовским трассам и Крымскому мосту пока не ограничивается

Как сообщает ТАСС, никаких ограничений на двух подведомственных Росавтодору трассах в Ростовской области, ведущих к границе с Украиной, нет. В штатном режиме едет и платная дорога М4 «Дон», проходящая через южные регионы страны. Не должны столкнуться с трудностями и те, кому нужно попасть в Крым — Крымский мост открыт и принимает автомобилистов в обычном режиме. По крайней мере — пока…

Напомним, что на период с 24 февраля по 2 марта приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянская, Курска, Воронежа и Симферополя. Зона для полетов над южными регионами признана небезопасной для гражданских судов и пассажиров.