Платная дорога М11 наконец-то пойдет в объезд Твери

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и губернатор Тверской области Игорь Руденя уже осудили рабочие вопросы, касающиеся реализации проекта. Дорожники планируют соединить платные участки 60-километровым фрагментом, который пройдет севернее города. Это будет четырехполосная трасса высшей технической категории без светофоров и перекрестков, с четырьмя развязками и освещением на всем протяжении.

Подготовка территорий начнется до конца марта: специалисты обустроят подъездные дороги и строительные площадки, а потом исследуют створ будущей трассы на предмет наличия взрывоопасных предметов и археологических находок. Предполагается, что новый обход Твери «поедет» в 2023 году. Но это лишь в том случае, если на планы госкомпании не повлияют негативные последствия украинского кризиса.

По словам представителей «Автодора», новый фрагмент не только сократит водителям, идущим по М-11, время в пути (как минимум на час), но и «существенно улучшит дорожно-транспортную и экологическую ситуации в Твери». Разумеется, открытие очередного участка отразится и на суммарной стоимости поездки, она станет еще выше. Но сказать, насколько именно, пока сложно — информацию о тарифах госкомпания по традиции раскроет ближе к запуску.