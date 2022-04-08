Как антироссийские санкции повлияют на строительство трассы М12

Планировалась, что новую скоростную трассу М12 введут в эксплуатацию к 2024 году. Однако страну накрыл очередной кризис, спровоцированный антироссийскими санкциями, которые в теории могли бы затормозить и процесс обустройства магистрали. Как минимум — из-за проблем со строительной техникой. Однако вице-премьер Хуснуллин уверил, что этого не случится, и сроки сорваны не будут.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, первый участок М12 — нулевой этап от ЦКАД до Большой бетонки — откроется уже до конца этого года. Дорожники из графика не выбиваются, и даже более того — где-то его опережают. Почти на всем протяжении отрезка уже устроено земляное полотно, а на 12 километрах лежит и асфальт. Сейчас строятся очистные сооружения и ливневые канализации, проводится монтаж матч освещения.

В целом же длина трассы, соединяющей столицу с Нижним Новгородом и Казанью, составит 823 км. Предполагается, что на новой платной дороге можно будет разгоняться до 130 км/ч, а общее время в пути составит 6,5 часов, что в два раза меньше, чем сейчас по М7.