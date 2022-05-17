Экологическая диверсия: в Москве заработал первый «удушливый» светофор

фото globallookpress.com
Столичные власти рассказали о реализации очередной с виду правильной, но на практике сомнительной идеи — «умном» светофоре, названном «экологичным». Портал «АвтоВзгляд» разобрался в сути новации.
Максим Строкер

– ЦОДД тестирует первый экосветофор в Москве. На умном перекрестке мы установили датчик: он определяет качество воздуха около пешеходного перехода. Если есть превышение вредных выбросов, светофор сам включает фазу для пешеходов, — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По словам представителей ведомства, подобный режим работы светофора позволяет пешеходам меньше времени проводить на переходе и быстрее пересекать проезжую часть. Они уверяют, что в электронных «мозгах» устройства заложены алгоритмы, позволяющие ему адаптироваться к различным ситуациям.

Но при ближайшем рассмотрении идея с отслеживанием количества выхлопных газов в воздухе и прекращением движения транспорта при его росте выглядит сомнительно. Хотя бы по той причине, что, прежде всего, актуальна она в исключительно редкой ситуации — при абсолютно безветренной погоде.

фото globallookpress.com

Только в таких условиях вредные автомобильные газы остаются там, где и появились — в районе проезжей части и не развеиваются ветром. Но даже в таком случае остановка движения автомобилей лишь усугубит экологическую обстановку на отдельно взятом перекрестке. Ведь красный сигнал светофора вынуждает машины скапливаться перед ним и вырабатывать на холостом ходу еще больше вредных газов. Которыми приходится дышать пешеходам.

А при начале движения, при разгоне, любая машина потребляет максимальное количество топлива и, соответственно, выбрасывает повышенные в разы объемы выхлопных газов — по сравнению с режимом равномерного движения через перекресток. Реагируя на это, «экосветофор» должен будет опять останавливать движение. В результате возникнет искусственный дорожный затор, а пешеходы надышатся повышенной дозой вредных веществ.

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безопасность дорожного движения
17 мая 2022
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