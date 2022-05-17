Экологическая диверсия: в Москве заработал первый «удушливый» светофор

– ЦОДД тестирует первый экосветофор в Москве. На умном перекрестке мы установили датчик: он определяет качество воздуха около пешеходного перехода. Если есть превышение вредных выбросов, светофор сам включает фазу для пешеходов, — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По словам представителей ведомства, подобный режим работы светофора позволяет пешеходам меньше времени проводить на переходе и быстрее пересекать проезжую часть. Они уверяют, что в электронных «мозгах» устройства заложены алгоритмы, позволяющие ему адаптироваться к различным ситуациям.

Но при ближайшем рассмотрении идея с отслеживанием количества выхлопных газов в воздухе и прекращением движения транспорта при его росте выглядит сомнительно. Хотя бы по той причине, что, прежде всего, актуальна она в исключительно редкой ситуации — при абсолютно безветренной погоде.