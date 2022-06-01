Когда в Санкт-Петербурге откроется платная кольцевая автодорога

Фото: globallookpress.com
Приоритетным проектом для госкомпании «Автодор» сегодня является М12 — платная трасса, которая свяжет Москву с Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом и Тюменью. Но помимо нее, в планах дорожников есть и другие: например, так называемая КАД−2 в Санкт-Петербурге.
Кристина Извекова

Слухи о том, что «Автодор» намерен построить платный объезд Северной столицы, появились еще давно. Позднее представители госкомпании их подтвердили и сообщили, что разработка вариантов трассировки уже ведется. Теперь же на форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» стали известны примерные сроки обустройства новой магистрали.

— Мы сейчас проводим технико-экономическое обоснование различных вариантов, в результате которого и будет выбран итоговый. Это начало следующего года. В пятилетке, о чем мы сейчас говорим, средства на строительство этой автомобильной дороги уже заложены, — отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Иными словами, к началу 2023 года у дорожников будет четкое понимание маршрута. Однако к проектированию, по словам г-на Петушенко, в госкомпании приступят лишь в 2025-м. А «поехать» новая платная дорога должна в 2027-м. Впрочем, это лишь ориентировочные сроки, а потому они могут и сдвигаться. Особенно учитывая текущую обстановку, антироссийские санкции, негативно влияющие на отрасль.

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платные дороги, дорога, трасса
1 июня 2022
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