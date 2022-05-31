Власти избавят подмосковные трассы от пробок

Фото: Автодор
Несмотря на все сложности, возникшие из-за антироссийских санкций, дорожники продолжают ставить перед собой амбициозные цели. В ближайшие годы они намерены проложить сотни километров новых трасс, а также реконструировать многие старые. В частности, расширить вылетные магистрали Москвы, чтобы наконец избавить их от «багровых» заторов.
Кристина Извекова

В 2021 году в России построили и реконструировали рекордное количество трасс. И выступая на организованном госкомпанией «Автодор» форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что сбавлять темпы власти не намерены. Тем более что это, по его словам — отличный способ «сэкономить» на инфляции.

В ближайшие планы Правительства входит реконструкция 84% дорог в городских агломерациях (2023 год) и не менее 50% — региональных (2024 год). Особое внимание уделят обходным сетям: обустроят порядка 140 000 км, которые примут на себя около 80% трафика. В приоритете и два так называемых коридора: запад — восток (трасса М−12) и север — юг (Санкт-Петербург — Москва — Краснодар с разветвлением на Крым и Астрахань).

Фото: globallookpress.com

Другой важный проект ближайшего будущего — расширение вылетных магистралей столицы. Если конкретнее, то власти намерены избавить от пробок подмосковные участки трасс М1 «Беларусь», М3 «Украина» и М8 «Холмогоры». Но в подробности г-н Хуснуллин вдаваться не стал, не обозначив даже примерные сроки. Есть понимание только по М1: все работы (обустройство развязок, расширение трассы до Большой бетонки) завершатся в 2027 году.

Динамичный темп строительства дорог — это, конечно, хорошо, лишь бы качество не страдало. Впрочем, зампред Правительства уверил, что с ним проблем не будет, власти усилят контроль. А вот с чем трудности возникнуть могут, так это с рабочей техникой. Ведь по словам Хуснуллина, зависимость от иностранных компаний достигает сегодня 50%. Но здесь дорожники надеются на помощь азиатов — в частности, на китайских поставщиков.

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31 мая 2022
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