Власти избавят подмосковные трассы от пробок

В 2021 году в России построили и реконструировали рекордное количество трасс. И выступая на организованном госкомпанией «Автодор» форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что сбавлять темпы власти не намерены. Тем более что это, по его словам — отличный способ «сэкономить» на инфляции.

В ближайшие планы Правительства входит реконструкция 84% дорог в городских агломерациях (2023 год) и не менее 50% — региональных (2024 год). Особое внимание уделят обходным сетям: обустроят порядка 140 000 км, которые примут на себя около 80% трафика. В приоритете и два так называемых коридора: запад — восток (трасса М−12) и север — юг (Санкт-Петербург — Москва — Краснодар с разветвлением на Крым и Астрахань).