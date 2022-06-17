Малоизвестные лайфхаки для спонтанно собравшихся поехать в отпуск по М4 «Дон»

Что касается дороги, то она, скорее всего, пройдет по платной трассе М4 «Дон». Хотя у многих автолюбителей-отпускников неизбежно возникает соблазн сэкономить и двигаться на юг по бесплатным региональным шоссе. В рассматриваемом нами случае прибегать к такому варианту маршрута не рекомендуем. Экономия на плате за проезд, скорее всего, будет «съедена» лишними платами за бензин и потерей драгоценного времени отпуска. В первую очередь, из-за того, что придется двигаться порой окружным путем, через населенные пункты, где скорость ограничена временами и 40 км/ч, да и камерами ГИБДД, «пасущими» нетерпеливых.

Кроме того, в Краснодарском крае в сезон сбора урожая зерновых и позже, то есть с июля по сентябрь, вы неизбежно окажетесь в компании сотен загруженных под завязку зерновозов, плетущихся к портам. Это означает двухполосную дорогу, сплошную осевую, полумертвый от старости КамАЗ с прицепом, ползущий со скоростью 50 км/ч перед вами. И обгонять его смысла мало, поскольку в 200 метрах перед ним плетется еще один такой же, а дальше — еще и еще… В общем, лучше заплатить на М4. Хотим предупредить: если не собираетесь регулярно, хотя бы пару раз в год мотаться по «Дону» на юг России, не связывайтесь с приобретением транспондера. В разовой поездке туда и обратно он вам сэкономить не поможет.