Малоизвестные лайфхаки для спонтанно собравшихся поехать в отпуск по М4 «Дон»

фото Автодор
Разумеется, планировать летний отдых лучше заранее: так оно и дешевле, и, как правило, проще в плане логистики. Но часто люди «срываются» в поездку спонтанно, без подготовки. Портал «АвтоВзгляд» собрал несколько советов, которые изрядно облегчат жизнь таким путешественникам.
Максим Строкер

Что касается дороги, то она, скорее всего, пройдет по платной трассе М4 «Дон». Хотя у многих автолюбителей-отпускников неизбежно возникает соблазн сэкономить и двигаться на юг по бесплатным региональным шоссе. В рассматриваемом нами случае прибегать к такому варианту маршрута не рекомендуем. Экономия на плате за проезд, скорее всего, будет «съедена» лишними платами за бензин и потерей драгоценного времени отпуска. В первую очередь, из-за того, что придется двигаться порой окружным путем, через населенные пункты, где скорость ограничена временами и 40 км/ч, да и камерами ГИБДД, «пасущими» нетерпеливых.

Кроме того, в Краснодарском крае в сезон сбора урожая зерновых и позже, то есть с июля по сентябрь, вы неизбежно окажетесь в компании сотен загруженных под завязку зерновозов, плетущихся к портам. Это означает двухполосную дорогу, сплошную осевую, полумертвый от старости КамАЗ с прицепом, ползущий со скоростью 50 км/ч перед вами. И обгонять его смысла мало, поскольку в 200 метрах перед ним плетется еще один такой же, а дальше — еще и еще… В общем, лучше заплатить на М4. Хотим предупредить: если не собираетесь регулярно, хотя бы пару раз в год мотаться по «Дону» на юг России, не связывайтесь с приобретением транспондера. В разовой поездке туда и обратно он вам сэкономить не поможет.

фото Автодор

В пути хоть по М4 «Дон», хоть по объездным дорогам, неизбежно встает вопрос питания. Совет: если не готовы рискнуть спокойствием своего желудка, придорожным общепитом лучше не пользоваться. Либо захватите еду в дорогу из дома, либо перекусывайте чем-то, вроде шоколадок, чипсов, магазинных печенек и напитков. На положительные отзывы во всяких «яндексах» о придорожных кафе и столовых обращать внимание не стоит: владельцы таких заведений массово практикуют метод хороших рекомендаций, оставляемых интернет-ботами за определенную мзду.

Планируя ночлег где-то в середине пути, проще всего обзвонить несколько понравившихся гостиниц и хостелов в нужном вам районе, но расположенных не около шоссе, а хотя бы в нескольких километрах от него. Сделать это нужно перед выездом, чтобы предварительно договориться о ночлеге. Кроме того, будучи уже в пути, за несколько часов до предполагаемого прибытия на ночевку, следует дополнительно связаться с гостиницей и уточнить, все ли договоренности в силе. Бывает, что на ваши места уже кого-то поселили. Если это случилось — не беда: обзвоните другие заведения из имеющегося у вас изначально списка, и в каком-то из них наверняка вас с радостью примут.

фото Автодор

Что касается тайминга движения по М4, то нужно рассчитать его так, чтобы проскочить транзитные города с часу ночи и до 5 утра — когда нет пробок, и светофоры работают в режиме «моргающий желтый». Кроме того, отрезок между Краснодаром и, собственно, местом отдыха на побережье крайне не рекомендуем преодолевать во второй половине дня пятницы. В этот период местные жители массово трогаются к морю. Примерно, как москвичи в пятницу вечером массово превращаются в дачников. Если вы решили отдыхать в Абхазии, сэкономить время при прохождении пограничного контроля можно, прибыв к пункту перехода ночью, после полуночи.

В разгар летнего сезона с жильем для отдыхающих в приморских населенных пунктах бывают проблемы. Поиск по интернету чаще всего результатов не дает. Но есть выход. Найдите приглянувшийся вам поселок на интернет-карте и совершите виртуальную прогулку по его улицам с помощью «панорам». На заборах практически всех домов, предназначенных под сдачу отдыхающим, вы увидите написанные номера телефонов хозяев. Серия прямых звонков домовладельцам в кратчайшие сроки решает проблему поиска жилья у моря.

безопасность дорожного движения, платные дороги, трасса
17 июня 2022
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