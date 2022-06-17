Малоизвестные лайфхаки для спонтанно собравшихся поехать в отпуск по М4 «Дон»

Что касается дороги, то она, скорее всего, пройдет по платной трассе М4 «Дон». Хотя у многих автолюбителей-отпускников неизбежно возникает соблазн сэкономить и двигаться на юг по бесплатным региональным шоссе. В рассматриваемом нами случае прибегать к такому варианту маршрута не рекомендуем. Экономия на плате за проезд, скорее всего, будет «съедена» лишними платами за бензин и потерей драгоценного времени отпуска. В первую очередь, из-за того, что придется двигаться порой окружным путем, через населенные пункты, где скорость ограничена временами и 40 км/ч, да и камерами ГИБДД, «пасущими» нетерпеливых.
Кроме того, в Краснодарском крае в сезон сбора урожая зерновых и позже, то есть с июля по сентябрь, вы неизбежно окажетесь в компании сотен загруженных под завязку зерновозов, плетущихся к портам. Это означает двухполосную дорогу, сплошную осевую, полумертвый от старости КамАЗ с прицепом, ползущий со скоростью 50 км/ч перед вами. И обгонять его смысла мало, поскольку в 200 метрах перед ним плетется еще один такой же, а дальше — еще и еще… В общем, лучше заплатить на М4. Хотим предупредить: если не собираетесь регулярно, хотя бы пару раз в год мотаться по «Дону» на юг России, не связывайтесь с приобретением транспондера. В разовой поездке туда и обратно он вам сэкономить не поможет.
В пути хоть по М4 «Дон», хоть по объездным дорогам, неизбежно встает вопрос питания. Совет: если не готовы рискнуть спокойствием своего желудка, придорожным общепитом лучше не пользоваться. Либо захватите еду в дорогу из дома, либо перекусывайте чем-то, вроде шоколадок, чипсов, магазинных печенек и напитков. На положительные отзывы во всяких «яндексах» о придорожных кафе и столовых обращать внимание не стоит: владельцы таких заведений массово практикуют метод хороших рекомендаций, оставляемых интернет-ботами за определенную мзду.
Планируя ночлег где-то в середине пути, проще всего обзвонить несколько понравившихся гостиниц и хостелов в нужном вам районе, но расположенных не около шоссе, а хотя бы в нескольких километрах от него. Сделать это нужно перед выездом, чтобы предварительно договориться о ночлеге. Кроме того, будучи уже в пути, за несколько часов до предполагаемого прибытия на ночевку, следует дополнительно связаться с гостиницей и уточнить, все ли договоренности в силе. Бывает, что на ваши места уже кого-то поселили. Если это случилось — не беда: обзвоните другие заведения из имеющегося у вас изначально списка, и в каком-то из них наверняка вас с радостью примут.
Что касается тайминга движения по М4, то нужно рассчитать его так, чтобы проскочить транзитные города с часу ночи и до 5 утра — когда нет пробок, и светофоры работают в режиме «моргающий желтый». Кроме того, отрезок между Краснодаром и, собственно, местом отдыха на побережье крайне не рекомендуем преодолевать во второй половине дня пятницы. В этот период местные жители массово трогаются к морю. Примерно, как москвичи в пятницу вечером массово превращаются в дачников. Если вы решили отдыхать в Абхазии, сэкономить время при прохождении пограничного контроля можно, прибыв к пункту перехода ночью, после полуночи.
В разгар летнего сезона с жильем для отдыхающих в приморских населенных пунктах бывают проблемы. Поиск по интернету чаще всего результатов не дает. Но есть выход. Найдите приглянувшийся вам поселок на интернет-карте и совершите виртуальную прогулку по его улицам с помощью «панорам». На заборах практически всех домов, предназначенных под сдачу отдыхающим, вы увидите написанные номера телефонов хозяев. Серия прямых звонков домовладельцам в кратчайшие сроки решает проблему поиска жилья у моря.