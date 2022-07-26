Московские электробусы затопило во время очередного ливня

Впрочем, ладно Maybach. Он хотя бы бензиновый: если во время форсирования разлившейся столичной улицы в его салон проникнет вода, то максимум неприятностей для его пассажиров — промокшие ноги. А в электробусе, который, судя по видео, тоже попал в потоп, все может быть куда серьезнее. Все-таки — сплошное электричество, а вода плещется у ног десятков пассажиров. Может же и током долбануть! Или все-таки нет?

Мы догадываемся, что электрическая ходовая часть такой машины должна быть как-то защищена от воздействия дорожной влаги. Но вряд ли она рассчитывалась на купание в луже, заливающей салон электробуса. Может стоит уже властям столицы, наконец, сделать что-то с регулярными потопами на улицах? Если не ради автомобилистов и пешеходов, так хотя бы из любви к всячески продвигаемым мэрией электробусам!