Московские электробусы затопило во время очередного ливня

Очередной «неожиданный» дождик, прошедший 25 июля 2022 года в Москве, как и в прошлые годы, оказался бедствием непреодолимой силы для коммунальных служб города.
Опять улицы столицы оказались под слоем воды, из-за которой превращаются в недвижимых утопленников и скромный старенький «пиццевоз» Daewoo Matiz, и роскошный Mercedes Maybach S-класс.
Прошлым летом высокопоставленные городские чиновники оправдывались, списывая аналогичные потопы на «листья и ветки», забившие уличные водостоки и фантастически рекордные количества осадков.
На этот же раз обошлось вообще без каких-либо внятных объяснений-извинений со стороны чиновников мэрии Москвы. Мол, ну потонули машины, ну Бог с ними…
Впрочем, ладно Maybach. Он хотя бы бензиновый: если во время форсирования разлившейся столичной улицы в его салон проникнет вода, то максимум неприятностей для его пассажиров — промокшие ноги. А в электробусе, который, судя по видео, тоже попал в потоп, все может быть куда серьезнее. Все-таки — сплошное электричество, а вода плещется у ног десятков пассажиров. Может же и током долбануть! Или все-таки нет?
Мы догадываемся, что электрическая ходовая часть такой машины должна быть как-то защищена от воздействия дорожной влаги. Но вряд ли она рассчитывалась на купание в луже, заливающей салон электробуса. Может стоит уже властям столицы, наконец, сделать что-то с регулярными потопами на улицах? Если не ради автомобилистов и пешеходов, так хотя бы из любви к всячески продвигаемым мэрией электробусам!