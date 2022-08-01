Трассу М4 «Дон» предложено сделать бесплатной для туристов

А вот, как модно сейчас говорить, «подвезли» депутатского пафоса на актуальную в сезон летних автопутешествий тему платных дорог! В частности, руководитель партии (и фракции в Госдуме) «Справедливой России — за правду» Сергей Миронов решил напомнить о своем существовании. Как обычно, — путем залповой рассылки пресс-релизов со своими идеями на «автодорожную» тему. Для затравки, в конце прошедшего июля, он высказался на тему трассы М4 «Дон».
Политик предложил отменить хотя бы до окончания туристического сезона 2022 плату за проезд по ней для отдыхающих. Полеты самолетов в ряд городов юга России приостановлены, денег на отдых у людей немного, — приходится ехать в отпуск к морю на машине. А за проезд только в один конец по М4 приходится отдавать по 2000—3000 кровных рублей. В общем, Миронов взывает к государству, которое могло бы пойти навстречу миллионам автомобилистов, освободив их от этого подорожного сбора.
При всем популизме, густой шлейф которого традиционно тянется практически за всеми «инициативами» мироновской партии, идея временной отмены платы за проезд по М4 «Дон» выглядит вполне здраво и, что называется, лежит на поверхности, — на фоне не особо радостных перспектив для экономического положения граждан России в ближайшем будущем.
Не даром же, еще в середине весны 2022 года ее впервые озвучил портал «АвтоВзгляд», а в начале лета то же самое предложил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий. И вдруг уже многократно высказанную идею отмены решили сплагиатить в «Справедливой России». А что: сезон массовых поездок по М4 в самом разгаре, — дай-ка подкинем актуальной повесточки электорату «в топку»…
И не важно, что всем уже давно ясно: никаких отмен платы за проезд по «платникам» ждать не стоит. Еще давно, в качестве заочного ответа ответ Водолацкому, зампред правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев четко сказал: «Отменить плату за проезд по платным дорогам невозможно. Полученные с этого средства направляются на возврат внебюджетного финансирования, ремонт и содержание дорог».
Медийный «выстрел» справороссов в конце июля оказался не единственным на дорожную тему. На днях мэр столицы Сергей Собянин анонсировал введение платного проезда по строящимся Северо-Восточной и Юго-Восточной московским хордам.
Узнав об этом, Миронов со своими пиарщиками задумался аж на три дня: как же отреагировать на это событие?! Ответ появился только 1 августа. И вылился в очередное ковровое бомбометание официальным партийным релизом по почтовым ящикам СМИ. В тексте этого заявления Миронов обрушивается на саму идею платных дорог в черте городов и стандартно борется за все хорошее против всего плохого. Полагаем, что многие московские автомобилисты тоже далеко не в восторге от самой мысли о «платнике» в городе. Особенно те, у кого автомобили зарегистрированы в других регионах России. Ведь последним уже точно придется платить за каждую поездку по хордам.
Но вот беда: своей популистской активностью, которая практически никогда не находит воплощения в реальных делах, «Справедливая Россия» заработала себе достаточно специфическую репутацию, — назовем это так. И теперь, в общем-то здравая негативная позиция многих горожан по отношению к «платнику» на хордах, от такой «политической поддержки» начинает выглядеть глупо. Точно так, как обычно выглядят неуклюжие попытки политиков «зацепиться языком» за то или иное громкое событие ради дешевого личного PR.