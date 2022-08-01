Трассу М4 «Дон» предложено сделать бесплатной для туристов

А вот, как модно сейчас говорить, «подвезли» депутатского пафоса на актуальную в сезон летних автопутешествий тему платных дорог! В частности, руководитель партии (и фракции в Госдуме) «Справедливой России — за правду» Сергей Миронов решил напомнить о своем существовании. Как обычно, — путем залповой рассылки пресс-релизов со своими идеями на «автодорожную» тему. Для затравки, в конце прошедшего июля, он высказался на тему трассы М4 «Дон».

Политик предложил отменить хотя бы до окончания туристического сезона 2022 плату за проезд по ней для отдыхающих. Полеты самолетов в ряд городов юга России приостановлены, денег на отдых у людей немного, — приходится ехать в отпуск к морю на машине. А за проезд только в один конец по М4 приходится отдавать по 2000—3000 кровных рублей. В общем, Миронов взывает к государству, которое могло бы пойти навстречу миллионам автомобилистов, освободив их от этого подорожного сбора.

При всем популизме, густой шлейф которого традиционно тянется практически за всеми «инициативами» мироновской партии, идея временной отмены платы за проезд по М4 «Дон» выглядит вполне здраво и, что называется, лежит на поверхности, — на фоне не особо радостных перспектив для экономического положения граждан России в ближайшем будущем.