Почему этим летом точно не стоит ехать в Сочи на автомобиле

Знаки «Остановка запрещена» тоже трактуются вольно. Посмотрите на фото. Машины стоят буквально в ряд. Это вам не Москва. А как же эвакуаторы? Они, конечно же, есть, но работают только в самых «хлебных» местах. То есть в центре, где с парковкой проблемы, а машин всегда много. В других районах, когда нет рейдов, можно стоять под запрещающими табличками сутками.

Другая напасть — электросамокаты. Нередко их рулевые мчатся прямо по дороге, не подчиняясь никаким правилам. Так что автолюбителям, плохо знающим местную дорожную сеть нужно быть осторожными.

Вернулась и давняя проблема — гигантская пробка от Хосты до Адлера. Она буквально парализует движение нескольких районов города. Отдельные граждане пытаются двигаться по обочине, что еще больше увеличивает затор. Ну а объезда просто нет.

Отметим и то, что доходы жителей выросли. Дворы буквально забиты машинами. Их паркуют даже над сливными канавами, предварительно поставив столбик, дабы другой не занял место. «Свой» кусок земли заставляет забыть об осторожности. Так что поток воды после сильного дождя может принести под бампер бревно или повредить тормозной шланг. Но это людей не останавливает.