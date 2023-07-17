Почему этим летом точно не стоит ехать в Сочи на автомобиле

Фото "АвтоВзгляд"
Сейчас в Сочи попасть гораздо проще, чем в Крым, Геленджик или Анапу, потому толпы желающих отдохнуть на море направились именно сюда. Инфраструктура, конечно же, оказалась к такому наплыву страждущих не готова. Свои сложности добавили и дожди. О том, почему в ближайшие два месяца лучше объезжать город-курорт стороной, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Конечно же, курортная столица России развивается. Новый тренд — электромобили. На улицах все чаще встречаются Nissan Leaf и Tesla. Идет и программа по установке зарядных станций на улицах. Однако настоятельно не рекомендуем брать «электричку» на прокат, или, строя из себя героя, приезжать на своей.

Хотя места установки зарядных консолей выделены знаками и разметкой, аборигенам это ни о чем не говорит. Они паркуют свои тонированные «восьмеры» и потрепанные праворульные «японки» прямо напротив «зарядников». В результате протянуть кабель не представляется возможным. Короче говоря, приехав к свободной — если верить карте — консоли вполне можно остаться с «лысой» батареей.

  • Электросамокаты передвигаются прямо по улицам
    Фото: "АвтоВзгляд"
  • Парковка на тротуаре. Так люди спасали свои машины от подтоплений.
    Фото: "АвтоВзгляд"

Знаки «Остановка запрещена» тоже трактуются вольно. Посмотрите на фото. Машины стоят буквально в ряд. Это вам не Москва. А как же эвакуаторы? Они, конечно же, есть, но работают только в самых «хлебных» местах. То есть в центре, где с парковкой проблемы, а машин всегда много. В других районах, когда нет рейдов, можно стоять под запрещающими табличками сутками.

Другая напасть — электросамокаты. Нередко их рулевые мчатся прямо по дороге, не подчиняясь никаким правилам. Так что автолюбителям, плохо знающим местную дорожную сеть нужно быть осторожными.

Вернулась и давняя проблема — гигантская пробка от Хосты до Адлера. Она буквально парализует движение нескольких районов города. Отдельные граждане пытаются двигаться по обочине, что еще больше увеличивает затор. Ну а объезда просто нет.

Отметим и то, что доходы жителей выросли. Дворы буквально забиты машинами. Их паркуют даже над сливными канавами, предварительно поставив столбик, дабы другой не занял место. «Свой» кусок земли заставляет забыть об осторожности. Так что поток воды после сильного дождя может принести под бампер бревно или повредить тормозной шланг. Но это людей не останавливает.

  • Места зарядок для электромобилей заняты обычными машинами
    Фото: "АвтоВзгляд"
  • Автомобили паркуют прямо над ливневками
    Фото: "АвтоВзгляд"

Кстати, о непогоде. В этом году прошли довольно сильные дожди, буквально смывшие изрядное число автомобилей. Поэтому предупреждаем граждан, которые отправляются на море на четырех колесах: тщательно выбирайте отели с местами стоянок.

В исторической части города сильных подтоплений не было. Основная беда случилась в горах и то из-за хаотичной застройки. Уклон дорог там нередко достигает 30 градусов. Вот поэтому поток воды и смыл все на своем пути. Неприятностей добавил и крупный град. Так что нелишним будет положить в багажник пару толстых одеял, чтобы закрыть в случае чего ими стекла.

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17 июля 2023
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