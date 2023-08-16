Власти попытаются обуздать алчность парковщиков

Цель инициативы, пишет ТАСС, борьба с необоснованным повышением тарифов. Депутат предлагает внести новое положение в ст. 13 закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающую требования к платной парковке.

Документ подразумевает, что удорожание парковки не должно опережать темп роста среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе за предыдущий год (последний регулярно определяет Росстат). В пояснительной записке к законопроекту сказано, что необходима привязка к официальному показателю, отражающему изменение доходов граждан, а его применение позволит «установить объективную и справедливую базу для регулирования платы за пользование платными парковками».

Предлагающиеся меры выглядят вполне справедливыми даже с учетом отчасти лукавой статистики Росстата. В ряде регионов давно назрела необходимость хоть как-то сдерживать аппетиты парковщиков.