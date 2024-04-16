На платных трассах М11 и М4 изменился скоростной лимит

С 15 апреля на трассе М11 «Нева» можно разгоняться до 130 км/ч на двух отрезках: от Солнечногорска до д. Воскресенское в Тверской области и от с. Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга. С 90 км/ч до 110 км/ч скоростной лимит поднят на трассе М4 «Дон» с 296-го по 322-й км (обход Ефремова в Тульской области) и с 1091-го по 1119-й км (на участке от Батайска до села Самарское в Ростовской области).

Новые ограничения скорости распространяются на легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. Как отмечают в «Автодоре», пониженный скоростной режим действовал с 7 ноября прошлого года, чтобы снизить вероятность ДТП в зимний период.