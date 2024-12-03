Паркшеринг заработает в Москве в 2025 году

О грядущем запуске паркшеринга сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Сервис предусматривает мобильное приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ). Паркшеринг поможет владельцам мест на стоянках сдавать их в аренду, когда они пустуют. В свою очередь арендаторы смогут бронировать выбранные слоты на нужное время.
Напомним, десятки улиц в Москве стали чаще патрулировать инспекторы МАДИ. Они активно проверяют нарушение правил парковки. В итоге недобросовестные водители стали реже бросать машины где попало.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что стоимость парковки в столице с 1 ноября задрали до 800 рублей в час. Тарифы повысились уже второй раз за год, появились новые платные зоны.