Паркшеринг заработает в Москве в 2025 году

В следующем году автомобилисты Москвы смогут воспользоваться паркшерингом — услугой краткосрочной аренды парковочных мест. Сейчас работу сервиса проверяют на территории кластера «Ломоносов». Новшество внедрит компания «Парковки Москвы».

О грядущем запуске паркшеринга сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Сервис предусматривает мобильное приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ). Паркшеринг поможет владельцам мест на стоянках сдавать их в аренду, когда они пустуют. В свою очередь арендаторы смогут бронировать выбранные слоты на нужное время.

Напомним, десятки улиц в Москве стали чаще патрулировать инспекторы МАДИ. Они активно проверяют нарушение правил парковки. В итоге недобросовестные водители стали реже бросать машины где попало.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что стоимость парковки в столице с 1 ноября задрали до 800 рублей в час. Тарифы повысились уже второй раз за год, появились новые платные зоны.