В Московской области ввели штрафы за неоплату проезда по «платкам»

В Мособлдуме в третьем чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы для автомобилистов, который не оплатили свой маршрут по платным дорогам региона. Размер санкций для обычных водителей легковушек составляет 3 тыс. рублей, юрлицам придется раскошелиться уже на десятку тысяч «целковых». Но штраф отменят, если в течение 20 дней после его появления все-таки внести деньги за проезд.

Водителям грузовиков повезло меньше — физлиц оштрафуют на 5 тыс. «деревянных» за неоплату проезда, юрлиц — на 15 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Максима Коркина. Он пояснил, что новый законопроект призван дополнить КоАП Московской области. Документ касается внесения платы за проезд по региональным, местным и частным автодорогам.

Напомним, первая платная трасса регионального значения заработала в Подмосковье в декабре прошлого года. Это Мытищинская хорда, которая является северным дублером МКАД. Пока оператор трассы плату за проезд по ней не берет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Подмосковье построят платный дублер Егорьевского шоссе. Работы стартуют уже в этом году.