Мытищинская хорда станет платной с 1 февраля

С водителей начнут брать деньги за проезд по Мытищинской скоростной хорде — северному дублеру МКАД — с 1 февраля. Эта «платка», которую открыли 17 декабря прошлого года, разделена на пять участков. Теперь тестовый режим ее работы завершен, и автомобилистам предстоит оплачивать свой маршрут посредством системы «Свободный поток».

Об этом сообщила группа «ВИС», реализовавшая проект Мытищинской хорды. За проезд по ней предстоит расплачиваться на официальном сайте оператора трассы, которым является фирма «Транстолл». Процесс завязан на номерные знаки автомобилей. Альтернативный вариант расставания с деньгами — транспондер.

Протяженность Мытищинской хорды (она же — автодорога Виноградово — Болтино — Тарасовка), составляет 16 км. Трасса построена в формате концессии, правительство Подмосковья заключило соответствующее соглашение с группой «ВИС». В итоге последняя будет отвечать за хорду до 2038 года. «Платка» связывает Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько будет стоить проезд по Мытищинской скоростной хорде. Власти Подмосковья обнародовали тарифы в начале января.