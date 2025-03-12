Назван участок МКАД, который закроют до конца года

Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно». Кроме того, в ведомстве уточнили, что будет ограничено движения транспорта на участке местного проезда в районе дома 20 по улице Сталеваров с 15 марта по 15 апреля.
Напомним, в Подмосковье планируют построить платный дублер Егорьевского шоссе. Работы стартуют уже в этом году. Речь идет об автодороге протяженностью 36 км, которая должна связать МКАД и ЦКАД на восточном направлении.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России одобрили план строительства платных дорог до 2030 года. Уточнялось, что на эти цели дополнительно выделят 877 млрд рублей.