Назван участок МКАД, который закроют до конца года

В Москве принято решение ограничить движение машин по одной-двум полосам МКАД вплоть до 30 декабря 2025 года. Названный участок закроют уже совсем скоро — это произойдет 15 марта, в ближайшую субботу. Из-за проведения строительных работ водителям не удастся проехать на участках 1-го, 2-го и 3-го км столичной кольцевой автодороги.

Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно». Кроме того, в ведомстве уточнили, что будет ограничено движения транспорта на участке местного проезда в районе дома 20 по улице Сталеваров с 15 марта по 15 апреля.

Напомним, в Подмосковье планируют построить платный дублер Егорьевского шоссе. Работы стартуют уже в этом году. Речь идет об автодороге протяженностью 36 км, которая должна связать МКАД и ЦКАД на восточном направлении.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России одобрили план строительства платных дорог до 2030 года. Уточнялось, что на эти цели дополнительно выделят 877 млрд рублей.