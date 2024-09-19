Машина не найдена: почему таксисты отказываются ехать в популярный район Адлера

Сочи, несмотря на свой премиальный ценник, не перестает оставаться самым популярным курортом Краснодарского края. Туристов привлекает удобная транспортная логистика, уникальный субтропический климат и большое количество развлечений. Однако прирост потока отдыхающих приводит к сложностям в работе местного такси. Особенно это касается Адлерского района — самого южного в Сочи, где возникает все больше трудностей с вызовом машины.

Туристический сезон, длящийся с мая по октябрь, является самым прибыльным временем для местных «извозчиков». Хотя водители утверждают, что нынче даже в период высокого спроса, по сравнению с 2023 годом, стоимость поездок снизилась и близка к тарифам доковидных времен. При этом представитель Общественного совета по развитию такси в Сочи и Краснодарском крае Антон Цыбульников говорит о том, что стоимость услуг таксомоторов этим летом выросла на 30%.

С другой стороны, туристический сезон — и самый напряженный период. Все потому, что районы, которые в не сезон не отличаются большой плотностью населения обретают облик густонаселенных и популярных мест отдыха. Так, район Адлера, объединяющий переулок Прибрежный, улицу Чкалова и улицу Прибрежную становится точкой преткновения для сочинских таксистов. Здесь сосредоточено большое число гостевых домов и отелей, в которых, как правило, не бывает свободных номеров.

«Ну, не возьму я заказ на Прибрежный, возьмет кто-то другой», — скажет среднестатистический таксист Сочи, который едет со стороны Сириуса. Проблема лишь в том, что скорее всего, приложение будет долго искать автомобиль для заказчика, а в итоге, человеку сообщат, что машина не найдена. Эксперты связывают это с нехваткой водителей, которая возникла в связи с изменением процедуры получения лицензии. Однако позиция сочинских таксистов по этому поводу не так однозначна.

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— Это самый нелюбимый и неудобный район у нас. Если вы вызываете машину на Прибрежную улицу и планируете быстро уехать в сторону Центрального района, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Особенно в период высокого спроса.

Лучше выйти на улицу Ленина, перейти дорогу по подземному переходу и вызывать такси к остановке «Знание», — поделился водитель такси с пятилетним опытом работы.

Таксисты действительно отказываются от вызовов в район, который мы условно обозначим «Прибрежный-Чкалова-Просвещения» по объективным причинам. Во-первых, отсутствие специальных дорожек и тротуаров для пешеходов заставляют туристов ходить по дороге, что усложняет жизнь автомобилистов.

Во-вторых, все больше туристов приезжает на собственных авто, что влияет на плотность потока и возможность свободного движения в районе с крайне неудобной логистикой. А, в третьих, наличие тупиковых дорог приводит к увеличению количества времени, требуемого для подачи автомобиля и его отправления к месту следования.

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— Ночью и рано утром, до того, как сочинцы поедут на работу, из Адлера вы можете уехать без проблем, если, конечно, не будет дождя.

В непогоду водители стараются выбирать наиболее удобные маршруты. В среднем, ожидание такси в ночное время, после 21.00, занимает не более семи минут в зависимости от того, с какой стороны едет машина, — отмечает водитель.

Короче говоря, таксисты сходятся во мнении, что ночью и утром уехать из прибрежных районов Адлера не так проблематично. Однако, например, нельзя сказать, что утверждение справедливо для пассажиров, которые спешат вернуться в гостиницу Адлера после прогулки по Олимпийскому парку.

При относительно свободных дорогах после девяти вечера водители такси неохотно берут заказы, в которых пунктом назначения значатся прибрежные районы Адлера. Особенно это касается тарифа «Эконом».

В этом случае причина отказов в другом. Здесь играет роль стоимость заказа, которая в ночное время в тарифе «Эконом», как правило, становится ниже, тогда как в тарифе «Комфорт» она может расти в зависимости от спроса.

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При этом водители сочинского такси говорят о том, что их заработок, даже в тарифе «Бизнес», в пик сезона 2024 года оказался существенно ниже, чем в 2023 году. Количество автомобилей в таксопарках Сочи за последний год выросло примерно на 15-20%, что должно было урегулировать ситуацию с отказами водителей от вызовов, временем поиска и ожидания машины, а также стоимостью поездки.

Но это лишь привело к жалобам как со стороны пассажиров такси, которые по-прежнему не могут уехать по желаемым направлениям в нужное время, так и со стороны водителей, не довольных соотношением цены и уровнем оказываемых услуг. Сюда входит маршрут следования, время в пути и ситуация на дорогах.