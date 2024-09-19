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Машина не найдена: почему таксисты отказываются ехать в популярный район Адлера

Реальные причины игнора клиентов назвали водители сочинского такси

Сочи, несмотря на свой премиальный ценник, не перестает оставаться самым популярным курортом Краснодарского края. Туристов привлекает удобная транспортная логистика, уникальный субтропический климат и большое количество развлечений. Однако прирост потока отдыхающих приводит к сложностям в работе местного такси. Особенно это касается Адлерского района — самого южного в Сочи, где возникает все больше трудностей с вызовом машины.

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Автор
Инга Тропина

Изображение Машина не найдена: почему таксисты отказываются ехать в популярный район Адлера

Туристический сезон, длящийся с мая по октябрь, является самым прибыльным временем для местных «извозчиков». Хотя водители утверждают, что нынче даже в период высокого спроса, по сравнению с 2023 годом, стоимость поездок снизилась и близка к тарифам доковидных времен. При этом представитель Общественного совета по развитию такси в Сочи и Краснодарском крае Антон Цыбульников говорит о том, что стоимость услуг таксомоторов этим летом выросла на 30%.

С другой стороны, туристический сезон — и самый напряженный период. Все потому, что районы, которые в не сезон не отличаются большой плотностью населения обретают облик густонаселенных и популярных мест отдыха. Так, район Адлера, объединяющий переулок Прибрежный, улицу Чкалова и улицу Прибрежную становится точкой преткновения для сочинских таксистов. Здесь сосредоточено большое число гостевых домов и отелей, в которых, как правило, не бывает свободных номеров.

«Ну, не возьму я заказ на Прибрежный, возьмет кто-то другой», — скажет среднестатистический таксист Сочи, который едет со стороны Сириуса. Проблема лишь в том, что скорее всего, приложение будет долго искать автомобиль для заказчика, а в итоге, человеку сообщат, что машина не найдена. Эксперты связывают это с нехваткой водителей, которая возникла в связи с изменением процедуры получения лицензии. Однако позиция сочинских таксистов по этому поводу не так однозначна.

Фото freepic.com
Фото freepic.com

— Это самый нелюбимый и неудобный район у нас. Если вы вызываете машину на Прибрежную улицу и планируете быстро уехать в сторону Центрального района, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Особенно в период высокого спроса.

Лучше выйти на улицу Ленина, перейти дорогу по подземному переходу и вызывать такси к остановке «Знание», — поделился водитель такси с пятилетним опытом работы.

Таксисты действительно отказываются от вызовов в район, который мы условно обозначим «Прибрежный-Чкалова-Просвещения» по объективным причинам. Во-первых, отсутствие специальных дорожек и тротуаров для пешеходов заставляют туристов ходить по дороге, что усложняет жизнь автомобилистов.

Во-вторых, все больше туристов приезжает на собственных авто, что влияет на плотность потока и возможность свободного движения в районе с крайне неудобной логистикой. А, в третьих, наличие тупиковых дорог приводит к увеличению количества времени, требуемого для подачи автомобиля и его отправления к месту следования.

Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

— Ночью и рано утром, до того, как сочинцы поедут на работу, из Адлера вы можете уехать без проблем, если, конечно, не будет дождя.

В непогоду водители стараются выбирать наиболее удобные маршруты. В среднем, ожидание такси в ночное время, после 21.00, занимает не более семи минут в зависимости от того, с какой стороны едет машина, — отмечает водитель.

Короче говоря, таксисты сходятся во мнении, что ночью и утром уехать из прибрежных районов Адлера не так проблематично. Однако, например, нельзя сказать, что утверждение справедливо для пассажиров, которые спешат вернуться в гостиницу Адлера после прогулки по Олимпийскому парку.

При относительно свободных дорогах после девяти вечера водители такси неохотно берут заказы, в которых пунктом назначения значатся прибрежные районы Адлера. Особенно это касается тарифа «Эконом».

В этом случае причина отказов в другом. Здесь играет роль стоимость заказа, которая в ночное время в тарифе «Эконом», как правило, становится ниже, тогда как в тарифе «Комфорт» она может расти в зависимости от спроса.

Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

При этом водители сочинского такси говорят о том, что их заработок, даже в тарифе «Бизнес», в пик сезона 2024 года оказался существенно ниже, чем в 2023 году. Количество автомобилей в таксопарках Сочи за последний год выросло примерно на 15-20%, что должно было урегулировать ситуацию с отказами водителей от вызовов, временем поиска и ожидания машины, а также стоимостью поездки.

Но это лишь привело к жалобам как со стороны пассажиров такси, которые по-прежнему не могут уехать по желаемым направлениям в нужное время, так и со стороны водителей, не довольных соотношением цены и уровнем оказываемых услуг. Сюда входит маршрут следования, время в пути и ситуация на дорогах.

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