Первое беспилотное такси в Москве может появиться в 2026 году

Первое автономное такси может выйти на столичные дороги уже в следующем году, но в салоне как минимум на первых порах будет находиться водитель-испытатель. Над реализацией соответствующего проекта активно работают коммерческие компании.

Как сообщает ТАСС, об этом в рамках главной пленарной сессии форума «Цифровые решения» рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в стране продолжат формирование полноценного рынка наземных перевозок беспилотным транспортом. Однако подобные технологии у нас должны внедрять только после необходимых испытаний, которые подтвердят удобство и безопасность автономных инноваций для населения.

На сегодняшний день уже одобрен план вывода беспилотных автомобилей на российские дороги, разработан регламент до 2035 года. В документе прописаны особенности и рамки использования беспилотников, а также права и обязанности водителей, владельцев и производителей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что направление беспилотных такси считается перспективным из-за дефицита водителей, сложностей с их поиском и доступностью в пиковые часы.