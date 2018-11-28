Какую «незамерзайку» заливают российские автовладельцы

В результате исследования выяснилось, что подавляющее большинство респондентов, а точнее 38%, приобретают необходимый раствор где придется, даже с рук у обочины, не задумываясь о качестве. Еще 33% опрошенных, проявляя осторожность, все же стараются брать «незамерзайку» хотя бы с прилавков супермаркетов.

В два раза меньше участников опроса (16%) опасаясь подделок, заливают зимнюю «омывайку», купленную только в специализированных автомобильных магазинах, где на полка по соседству стоят машинные смазки, масла и антифризы.

Самым нераспространенным вариантом, который устраивает только 8% автолюбителей, оказалась жидкость, предлагаемая на АЗС или в специальных автоматах, выяснили наши коллеги из Авто Mail.Ru.

Оставшиеся 5% распределились между несколькими непопулярными ответами, когда люди сами разбавляют этиловый спирт, закупают и разводят концентраты или оставляют обязанность заботиться об автомобиле свои мужьям.