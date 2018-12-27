За новогодние каникулы столичные таксисты заработают более 3 млрд. рублей

Фото ankommenapp.de
Таксистские стоны о тяжелом житье-бытье, спровоцированном резким падением их заработков благодаря политике агрегаторов, на деле — не более, чем миф. Только за десять дней новогодних каникул они собираются «поднять» минимум 3 млрд. рублей.
Ефим Розкин

Так, по крайней мере, утверждается в исследовании компании «Эверест 8800» — федерального партнера агрегаторов такси по подбору водителей. Так, по данным аналитиков, 18% московских таксистов собираются заработать в новогодние каникулы более 100 000 рублей. 13% водителей считают, что у них за этот двухнедельный период получится заработать в среднем 40 000 — 50 000 ₽ И еще 12% таксистов оценивают свои предстоящие новогодние заработки в сумму до 30 000 рублей.

Если учесть, что в столице зарегистрировано 47 000 «извозчиков» и еще в городе работает около 50 000 их коллег из Подмосковья, то упомянутые выше 18% от общего поголовья положат в карман 1 млрд. 746 млн. «деревянных», 13% — 504 млн. 400 тыс., а 12% — 349 млн. 200 тыс. А ведь еще 11% опрошенных выразили надежду, что их работа в праздники принесет 50 000—70 000 рублей, а 7% остановились в своих прогнозах на сумме от 70 000 до 100 000 рублей. На круг выходят сумасшедшие деньги, которые праздная публика выложит, раскатывая подшофе из гостей в гости.

Фото ru.delfi.lt

При этом солидные заработки придутся на 60—70% таксующих граждан, поскольку еще19% таксистов не собираются выходить на линию в эти дни, а 20% еще не решили, будут ли работать в новогодние праздники:

– Не все водители готовы работать ежедневно в течение всех новогодних каникул. Некоторые из них сообщили нам, что выйдут на линию только 2 или 3 января, а другие, наоборот, будут активны до вечера 31 декабря, а затем уже вернутся за руль через несколько дней, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию генеральный директор ООО «Эверест 8800» Сергей Муравьев. — Особо актуальным в эти дни становится бесперебойный перевод заработка таксистам от агрегаторов, так как при интенсивной работе им нужны средства на бензин, мойку и расходные материалы.

такси
27 декабря 2018
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