За новогодние каникулы столичные таксисты заработают более 3 млрд. рублей

Так, по крайней мере, утверждается в исследовании компании «Эверест 8800» — федерального партнера агрегаторов такси по подбору водителей. Так, по данным аналитиков, 18% московских таксистов собираются заработать в новогодние каникулы более 100 000 рублей. 13% водителей считают, что у них за этот двухнедельный период получится заработать в среднем 40 000 — 50 000 ₽ И еще 12% таксистов оценивают свои предстоящие новогодние заработки в сумму до 30 000 рублей.

Если учесть, что в столице зарегистрировано 47 000 «извозчиков» и еще в городе работает около 50 000 их коллег из Подмосковья, то упомянутые выше 18% от общего поголовья положат в карман 1 млрд. 746 млн. «деревянных», 13% — 504 млн. 400 тыс., а 12% — 349 млн. 200 тыс. А ведь еще 11% опрошенных выразили надежду, что их работа в праздники принесет 50 000—70 000 рублей, а 7% остановились в своих прогнозах на сумме от 70 000 до 100 000 рублей. На круг выходят сумасшедшие деньги, которые праздная публика выложит, раскатывая подшофе из гостей в гости.