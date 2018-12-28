Что грозит пьяной полуголой блогерше за массовое ДТП на Рублевке

Задержанная в ходе массового ДТП на Рублево-Успенском шоссе манекенщица Анна Лицова, направившая свой Mercedes-Benz E-класса аккурат во встречный транспорт, ни в чем не раскаивается. Между тем «пьяное» ДТП с участием четырех машин может поставить крест на ее карьере.
Если кто не в курсе, то 20-летняя фотомодель, известная своими сессиями в том числе и в стиле «ню», нанесла ущерб не только автомобилям, двигавшимся во встречном направлении, но и людям. В частности, водитель попавшего под удар Renault был госпитализирован с переломом позвоночника и обеих рук. Другие участники аварии отделались травмами различной степени тяжести.
Как оказалось, виновница ДТП Анна Лицова, имеющая несколько десятков подписчиков на ее блог в социальных сетях, находилась в состоянии алкогольного опьянения — в ее крови было зафиксировано 0,694 промилле алкоголя.
Понятное дело, что теперь сексуальная блогерша будет ходить пешком, не забыв при этом заплатить 30 000 рублей штраф, а также покрыть убытки, которые понесли в ходе аварии пострадавшие.
Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание предусматривает принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.