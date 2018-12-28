Что грозит пьяной полуголой блогерше за массовое ДТП на Рублевке

Если кто не в курсе, то 20-летняя фотомодель, известная своими сессиями в том числе и в стиле «ню», нанесла ущерб не только автомобилям, двигавшимся во встречном направлении, но и людям. В частности, водитель попавшего под удар Renault был госпитализирован с переломом позвоночника и обеих рук. Другие участники аварии отделались травмами различной степени тяжести.

Как оказалось, виновница ДТП Анна Лицова, имеющая несколько десятков подписчиков на ее блог в социальных сетях, находилась в состоянии алкогольного опьянения — в ее крови было зафиксировано 0,694 промилле алкоголя.