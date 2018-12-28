За скрученный пробег будут сажать в тюрьму

В пояснительной к поправке записке говорится, что сегодня вторичный автомобильный рынок по факту находится вне правового поля. И действительно, продавцы-мошенники, коих с каждым днем становится все больше, безнаказанно обманывают потенциальных покупателей, скручивая пробег, утаивая биографию машины и скрывая серьезные неисправности.

По мнению авторов инициативы, решить проблему нечестных продавцов можно лишь с помощью уголовного преследования. И если власти поддержат общественников, то мошенничество при продаже автомобилей с пробегом будет считаться таковым официально и караться, соответственно, по статье 159 УК РФ.

Кто именно рискует оказаться в тюрьме? Автовладельцы, умалчивающие о дефектах двигателя и коробки передач, перекрашивании кузова и, конечно, реальном пробеге транспортного средства. Помимо того, к ответственности будут привлекать и тех, кто скрывает, что машина побывала в серьезном ДТП, в результате которого нарушилась геометрия кузова и сработали подушки безопасности.

Добавим, что по данным «МК», поправка в настоящее время находится на стадии общественного голосования.