Узаконенная автоподстава: как на стоянке можно остаться и без денег, и без «прав»

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил внести в КоАП РФ поправки, разрешающие лишать «прав» водителей, скрывающих или снимающих номерные знаки своих авто на платных парковках. И если новацию чиновника одобрят и примут, то кроме очередного ужесточения Административного кодекса, мы опять столкнемся с такой бедой, как повальная кража номеров.
С более чем сомнительной инициативой чиновник выступил на коллегии Минтранса Татарстана. По его словам, не меньше 10% водителей прячут номера, чтобы не оплачивать парковку, в результате чего казна теряет приличные суммы. Проблему, считает он, поможет решить ужесточение наказания.
В частности, градоначальник предлагает штрафовать на 5000 рублей и лишать права управления транспортным средством не только тех «рулевых», что управляют авто без регистрационных знаков, но и водителей, чьи т/с припаркованы без пресловутых жестянок. При чем не только на платных парковках, но и в собственном дворе.
Независимые эксперты уже резко раскритиковали г-на Метшина, утверждая, что его инициатива вернет к жизни такой вид мошенничества, как кражи госзнаков. Злоумышленники, как несколько лет назад, опять станут в массовом порядке снимать-прятать «номера» и требовать за их возврат те же 5000 рублей выкупа. И граждане будут вынуждены платить: кто же захочет ходить три следующих месяца пешком? А имеено на такой срок, согласно ст. 12.2 КоАП РФ, лишают сейчас «прав» за «управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».
Между тем, в Москве без всяких поправок в КоАП уже несколько лет действует похожая схема. В столице автомобили без госномеров эвакуируют без суда и следствия. Правда, возвращают владельцам бесплатно.