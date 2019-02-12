Узаконенная автоподстава: как на стоянке можно остаться и без денег, и без «прав»

С более чем сомнительной инициативой чиновник выступил на коллегии Минтранса Татарстана. По его словам, не меньше 10% водителей прячут номера, чтобы не оплачивать парковку, в результате чего казна теряет приличные суммы. Проблему, считает он, поможет решить ужесточение наказания.

В частности, градоначальник предлагает штрафовать на 5000 рублей и лишать права управления транспортным средством не только тех «рулевых», что управляют авто без регистрационных знаков, но и водителей, чьи т/с припаркованы без пресловутых жестянок. При чем не только на платных парковках, но и в собственном дворе.