Ford научился предвидеть места будущих аварий

Сотрудники подразделения так называемой «умной мобильности» Ford Smart Mobility отслеживали и заносили в базу данных подробные действия водителей на различных участках дорог. К примеру, учитывалось, где драйверы тормозят, с какой силой давят на педали и когда включают аварийные огни.

Аналитики собрали массу данных и сопоставили их с полицейскими отчетами о дорожных происшествиях. На основе этого составили особый алгоритм заблаговременного определения тех участков, где ДТП вполне возможны. После того, как опасные места будут вычислены, дорожным службам останется убрать аварийную составляющую или установить соответствующий дорожный знак.