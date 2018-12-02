Ford научился предвидеть места будущих аварий

Когда у дороги висит табличка «Осторожно! Аварийно-опасный участок», это значит, что здесь произошло не одно ДТП. Но специалисты компании Ford нашли способ выявлять отрезки дорог с угрожающим потенциалом заранее. А это позволяет предпринять противоаварийные меры до того, как появятся пострадавшие.
Сотрудники подразделения так называемой «умной мобильности» Ford Smart Mobility отслеживали и заносили в базу данных подробные действия водителей на различных участках дорог. К примеру, учитывалось, где драйверы тормозят, с какой силой давят на педали и когда включают аварийные огни.
Аналитики собрали массу данных и сопоставили их с полицейскими отчетами о дорожных происшествиях. На основе этого составили особый алгоритм заблаговременного определения тех участков, где ДТП вполне возможны. После того, как опасные места будут вычислены, дорожным службам останется убрать аварийную составляющую или установить соответствующий дорожный знак.
Для исследования американцы использовали 160 фургонов Ford Transit, подключенных к виртуальному «облаку», куда и отправлялись данные о поездках. Автомобили проехали по лондонским дорогам, преодолев более 1 млн. км, что можно приравнять к 20-ти кругосветкам. В общей сложности машины накатали 15 000 дней и передали 500 млн. единиц информации.
Стоит напомнить, что не так давно сотрудники Ford провели интересные исследования, в результате которых удалось определить, представляет ли опасность опавшая листва на проезжей части. Подробнее — здесь.