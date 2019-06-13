Toyota и Mercedes-Benz: кто еще попал в десятку самых дорогих автобрендов

Специалисты отмечают, что автобренды в рейтинге BrandZ Top 100 начали сдавать свои позиции, уступая цифровым гигантам. В тройку лидеров вошли Amazon, Apple и Google. Как выяснилось, современные пользователи больше ценят компании, поставляющие информацию, нежели те, что производят вещи.

Итак, первое место среди автопроизводителей досталось Toyota. Стоит напомнить, что в российском рейтинге репутаций среди иностранных брендов японцы заняли первую строчку. А вот в мировом хит-параде марка закрепилась лишь на 41 позиции. За ней следуют Mercedes-Benz и BMW, прописавшиеся на 54 и 55 местах соответственно.

И больше никто из автопрома в абсолютной сотне лидеров не засветился. Четвертым пунктом в автомобильном хит-параде следует компания Honda, за ней — Ford. Далее по порядку убывания ценности идут Nissan, Tesla, Audi, Volkswagen и Porsche. Последний, кстати, новый игрок в этом чарте.