Почему категорически нельзя пользоваться услугой «трезвый водитель»

А что, удобно: приехал на вечеринку на своем «коне», погулял, покутил, расслабился, а потом вызвал такого шофера, и в путь. Проще не придумаешь. А главное — ценник доступный для человека, принявшего рюмку щедрости или бокал игристой «не жадности», и дорожащего своей репутацией и водительскими правами — всего-то от 800 до 1500 рублей. Понятное дело — в зависимости от опций, времени суток и дня недели.

Но догадываетесь ли вы, вызывая трезвого водителя, что за этой, казалось бы, благородной и полезной услугой, скрываются очевидные нарушения и последствия, за которые совершенно непонятно, кто будет отвечать?

Первая же компания, выпавшая по запросу «услуга трезвый водитель», идет в ногу со временем, предлагая автоматизированный сервис вызова водителей через приложение, а также систему премирования заказчиков. Но логичный вопрос «а кто будет отвечать в случае ДТП или остановки инспекторами ГИБДД, которые, с вероятностью 100%, потребуют предъявить полис ОСАГО или КАСКО на того, кто сидит за рулем?», вызвал у оператора заикание, а в последствие и раздражение.

– В случае ДТП с вашим автомобилем по вине нашего водителя, или в случае остановки сотрудниками ГИБДД, все расходы несет водитель. Если ДТП случилось по вине другого участника движения, то все расходы, соответственно, он и несет, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» сотрудница сервиса «Трезвый руль».