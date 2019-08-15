Почему категорически нельзя пользоваться услугой «трезвый водитель»

Фото: АвтоВзгляд
Вы отдыхаете в одном конце города, а завтра должны проснуться в другом, и желательно со своим автомобилем под окнами. Самому садиться за руль, даже после одного бокала вина, чревато серьезными последствиями. На помощь придет «трезвый водитель». Да только проблемы с ним могут возникнуть не менее серьезные.
Денис Филатов

А что, удобно: приехал на вечеринку на своем «коне», погулял, покутил, расслабился, а потом вызвал такого шофера, и в путь. Проще не придумаешь. А главное — ценник доступный для человека, принявшего рюмку щедрости или бокал игристой «не жадности», и дорожащего своей репутацией и водительскими правами — всего-то от 800 до 1500 рублей. Понятное дело — в зависимости от опций, времени суток и дня недели.

Но догадываетесь ли вы, вызывая трезвого водителя, что за этой, казалось бы, благородной и полезной услугой, скрываются очевидные нарушения и последствия, за которые совершенно непонятно, кто будет отвечать?

Первая же компания, выпавшая по запросу «услуга трезвый водитель», идет в ногу со временем, предлагая автоматизированный сервис вызова водителей через приложение, а также систему премирования заказчиков. Но логичный вопрос «а кто будет отвечать в случае ДТП или остановки инспекторами ГИБДД, которые, с вероятностью 100%, потребуют предъявить полис ОСАГО или КАСКО на того, кто сидит за рулем?», вызвал у оператора заикание, а в последствие и раздражение.

– В случае ДТП с вашим автомобилем по вине нашего водителя, или в случае остановки сотрудниками ГИБДД, все расходы несет водитель. Если ДТП случилось по вине другого участника движения, то все расходы, соответственно, он и несет, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» сотрудница сервиса «Трезвый руль».

Вопрос «в каком договоре между сторонами прописаны эти риски?» вызвал у девушки явное раздражение. Оказывается, что никакого договора между пьяным водителем и его трезвой подменой не составляется. Вместо этого вам предлагают поверить на слово, ссылаясь на то, что компания работает на рынке много-много лет и всегда без проблем решает эти вопросы.

Вот только как решают — не объясняют. Давали взятку, делая владельца автомобиля соучастником преступления? Или же, в случае аварии по вине их водителя, заполняли чистый бланк с его подписью, где указывают, что тот уже давно уволен? Владея дорогостоящим автомобилем, проверять это как-то не хочется. Да выгода самих «трезвых водителей» в этой, явно криминальной, схеме представляется туманной.

Звоним в другую «контору» с громким названием «VIP профессионал». Приятный томный девичий голос на проводе, и на те же вопросы отвечает теми же словами, что и оператор предыдущей компании.

– Если у вас страховка не расширена, то в случае остановки ГАИ, наш водитель заплатит штраф в сумме 800 рублей (а со скидкой — 400 рублей). Если случается ДТП по вине «трезвого шофера», то он полностью несет за это ответственность. Но никакие договоры мы не составляем, — заявила порталу «АвтоВзгляд» работница волшебного сервиса.

А еще исчерпывающе добавила: «все наши водители — не Джамшуты из Узбекистана и Таджикистана, а настоящие профессионалы, соблюдающие ПДД». Вот после этих слов, согласитесь, шепоту женских губ в телефонной трубке действительно можно верить.

Для полноты картины звоним в третью компанию — «Трезвая помощь». Но и там, словно под копирку, отвечают, что все водители — профи со стажем более 10—15 лет, почти все москвичи, и что случись — они понесут всю ответственность за аварию или нарушение ПДД.

А как на самом деле будут обстоять дела, если — не дай Бог — угодить в ДТП с таким водителем по вызову? В случае с ОСАГО, когда страхуется ответственность водителя, а не имущественный ущерб, страховая виновника аварии должна возместить вам ущерб, предусмотренный законом. Если, конечно, у него тоже есть такой полис. Вашему же водителю будет выписан штраф в размере 500 рублей.

Если в таком ДТП виноват «трезвый водитель», то страховая компания возмещает ущерб невиновному водителю, а затем выставляет счет вашему горе-водителю. Согласно ч.1 ст.14 ФЗ «Об ОСАГО», к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществлённого потерпевшему страхового возмещения, если указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством.

Если виноваты оба, и в суде никто это не оспаривает, то доля вины делиться поровну. За раненых и погибших ответственность так же несет водитель, из-за которого произошло ДТП.

В том случае, когда пострадал только автомобиль человека, воспользовавшегося услугой трезвого водителя, то в зависимости от условий стрховки, страховая компания может, как минимум повысить ему коэффициент в следующем страховом периоде, выплатив ущерб и потребовав его с водителя, так и отказать в возмещении ущерба. И вот тогда вы останетесь с разбитым в хлам автомобилем и трезвым водителем один на один. Если, конечно, последний после ДТП попросту не откроет дверь и не убежит, оставив неплохой подарочек сотрудникам ДПС в виде лежащего на заднем диване пьяного в стельку собственника авто.

Из всего вышесказанного, вывод напрашивается только один: случись чего посерьезней поцарапанного бампера, получать свои деньги за дорогостоящий ремонт вашего автомобиля вы будете долго и муторно. Никаких договоров и прочих юридических документов ни с вами, ни с «трезвыми водителями» никто не заключает. В общем, тут по привычному у нас сценарию полагаются лишь на русский авось и низкие штрафы за езду без страховки. Поэтому лучшим советом в такой ситуации будет воспользоваться услугами легального такси, где ответственность всех сторон четко прописана.

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15 августа 2019
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