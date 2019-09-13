Что должно быть указано в удостоверении настоящего, а не «липового» гаишника

Конечно, с ходу отличить фальшивый документ от настоящего не всегда под силу даже специалисту. К тому же сотрудник ДПС, показывая «ксиву», не выпустит ее из своих рук, а слишком долго держать ее и ждать, пока вы все рассмотрите, не будет. Вы можете эту «корочку» сфотографировать, поскольку о запрете подобной съемки в нашем законодательстве ничего не сказано.

Однако на практике полицейские чаще всего не позволяют снимать свое удостоверение, мотивируя это возможностью использования фото в мошеннических целях. Тогда у вас есть право просить стража порядка, чтобы он хотя бы подольше подержал документ в раскрытом виде, чтобы вы смогли визуально зафиксировать все необходимые детали и отметки.