Что должно быть указано в удостоверении настоящего, а не «липового» гаишника

Согласно 2.4 ПДД, лица, обладающие правом остановки транспортного средства, обязаны предъявлять по требованию водителя служебное удостоверение в раскрытом виде. На вопрос: «Зачем это делать?», вряд ли сможет ответить большинство простых граждан, потому что они понятия не имеют, как должно выглядеть это самое удостоверение. В связи с чем портал «АвтоВзгляд» разобрался, что в нем должно быть указано.
Конечно, с ходу отличить фальшивый документ от настоящего не всегда под силу даже специалисту. К тому же сотрудник ДПС, показывая «ксиву», не выпустит ее из своих рук, а слишком долго держать ее и ждать, пока вы все рассмотрите, не будет. Вы можете эту «корочку» сфотографировать, поскольку о запрете подобной съемки в нашем законодательстве ничего не сказано.
Однако на практике полицейские чаще всего не позволяют снимать свое удостоверение, мотивируя это возможностью использования фото в мошеннических целях. Тогда у вас есть право просить стража порядка, чтобы он хотя бы подольше подержал документ в раскрытом виде, чтобы вы смогли визуально зафиксировать все необходимые детали и отметки.
Имейте в виду, что «обложка» удостоверения сотрудника полиции должна быть темно-красного или бордового цвета с надписью «МВД России». Если дело происходит на территории республики в составе РФ, то вместо названия страны указывается наименование субъекта федерации.
На развороте с левого края всегда располагается цветная фотография предъявителя — обязательно в форме и на белом фоне. В правом нижнем углу снимка — круглая печать МВД, а под ним — личный номер сотрудника, состоящий из буквы и нескольких цифр.
Справа от фото находится крупное изображение герба страны с надписью красного цвета «МВД России». Ниже — трехбуквенный код региона, где служит полицейский, а также идентификационный номер удостоверения.
В последней строчке содержится информация о сроке действия документа. На это надо обязательно обратить внимание — если документ просрочен, то он недействителен.
На второй странице разворота сверху буквами красного цвета фиксируется местное управление МВД, где служит инспектор, с полным названием региона (край, республика или область). Например, «Главное управление МВД России по г. Москве». Ниже должна быть надпись «служебное удостоверение» с буквенным кодом территории и номером документа — тем же, что отображен на левой стороне. Под ним указывается звание сотрудника, полное имя и должность.
В следующей строчке мелкими буквами прописано право сотрудника носить табельное оружие. Внизу надпись «Начальник (заместитель)», а также подпись и дата выдачи документа.
В удостоверении должно быть две печати — одна, как уже говорилось, располагается на фото, а другой гербовый штамп — на правой странице разворота, в левом нижнем углу. Он отображает герб РФ, расположенный внутри двух окружностей разного диаметра. По краю должна быть видна надпись «Министерство внутренних дел Российской Федерации». Диаметр печати может составлять 25 мм. Любое несоответствие с вышеупомянутыми деталями дает веские основания сомневаться в том, что перед вами настоящий сотрудник МВД.