В России Ford бесплатно обучает водителей коммерческого транспорта

Фото: Ford
В России стартовал шестой сезон обучающих курсов «Академия безопасного вождения Ford», где эксперты и тренеры передают всем желающим свой опыт безопасного вождения фургонов. Занятия проводятся бесплатно.
Светлана Ермолаева

Курсы, организованные американским брендом в сотрудничестве с российским экспертным центром «Движение без опасности», проходят в Москве. Занятия ведут преподаватели, сертифицированные британским Королевским обществом по предотвращению несчастных случаев (RoSPA, Royal Society for the Prevention of Accidents), и принявшие участи в австрийской программе «Test and Training».

Занятия проводятся в три этапа: сначала ученики узнают все о технике торможения и умении безошибочно рассчитывать тормозной путь. Затем эксперты рассказывают об экстренном маневрировании. Тема третьего модуля: слепые зоны и маневрирование в ограниченном пространстве. Обучение проходит не только в формате лекций, но и практических упражнений.

Напомним, академия начала работать в России в 2014 году. За пять лет в проекте приняли участие более 8000 человек, 800 из них прошли курсы для драйверов социального транспорта. Обучение проходило в 17 регионах.

производители, производство, автозаводы, коммерческий транспорт, грузовики
21 сентября 2019
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