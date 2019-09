В России Ford бесплатно обучает водителей коммерческого транспорта

Курсы, организованные американским брендом в сотрудничестве с российским экспертным центром «Движение без опасности», проходят в Москве. Занятия ведут преподаватели, сертифицированные британским Королевским обществом по предотвращению несчастных случаев (RoSPA, Royal Society for the Prevention of Accidents), и принявшие участи в австрийской программе «Test and Training».

Занятия проводятся в три этапа: сначала ученики узнают все о технике торможения и умении безошибочно рассчитывать тормозной путь. Затем эксперты рассказывают об экстренном маневрировании. Тема третьего модуля: слепые зоны и маневрирование в ограниченном пространстве. Обучение проходит не только в формате лекций, но и практических упражнений.

Напомним, академия начала работать в России в 2014 году. За пять лет в проекте приняли участие более 8000 человек, 800 из них прошли курсы для драйверов социального транспорта. Обучение проходило в 17 регионах.