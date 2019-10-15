Выиграл в лотерею: как часто россияне берут автомобили в кредит

Специалисты агрегатора автосервисов Uremont опросили почти 5500 автомобилистов. Из них 63,2% купили себе личный транспорт на накопленные деньги. И только 22% респондентов не побрезговали кредитом.

Еще 11,3% участников опроса в столь важном приобретении помогали родители. 2% опрошенных получили автомобиль подарок от супруги или супруга. А еще 1,1% выиграли авто в лотерею, то есть порядка 60 человек.

Непонятно, стоит ли относиться к этой статистике серьезно. Но, по меньшей мере, результаты опроса можно предоставить в качестве аргумента в споре с теми, кто не верит в лотерейные выигрыши.

Напомним, что недавно был проведен не менее любопытный опрос, где у российских автолюбителей поинтересовались, какие автомобили они считают наиболее надежными, а какие — самыми красивыми. С результатом исследования можно ознакомиться здесь.