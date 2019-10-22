Коммунальные неплатежи: на какие деньги власти Москвы провели парад уборочной техники

Так, по крайней мере, заявил в письме депутату Госдумы от ЛДПР Ярославу Нилову заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, отвечая на вопрос народного избранника, а за чей все-таки счет устроили этот банкет на 700 персон (столько транспортных средству участвовало в параде)? Так вот по словам г-на Бирюкова, «подготовка городской техники к указанному мероприятию не потребовала дополнительных затрат». Ну, предположим, что ни в каких специальных автосервисных манипуляциях коммунальные КамАЗы, «Газели» и другие «Унимоги» действительно не нуждались, так как их содержание в нормативном санитарно-техническом состоянии производится на постоянной основе. Допустим.

Но ведь не святым же духом они заправляются? Понятно, что автопробег по Садовому кольцу длиною в 16 км в расчет можно не брать. Однако если добавить сюда километры от автобаз и обратно, холостую работу моторов перед стартом и другие мелочи, то километров 100 в эти два дня машины намотали.

Между тем, тот же КамАЗ, как и представленные на параде автобусы, «ест» 35—40 литров солярки (цена дизтоплива в Первопрестольной — 46 ₽/л) на 100 км. «Газели», конечно, поменьше, но в целом миллиона полтора-два вся эта армада сожрала. Понятно, что для господина Бирюкова это не деньги, а вот для меня — особенно когда они выброшены на совершенно никчемную затею — очень даже приличная сумма.