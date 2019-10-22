Коммунальные неплатежи: на какие деньги власти Москвы провели парад уборочной техники

Так, по крайней мере, заявил в письме депутату Госдумы от ЛДПР Ярославу Нилову заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, отвечая на вопрос народного избранника, а за чей все-таки счет устроили этот банкет на 700 персон (столько транспортных средству участвовало в параде)? Так вот по словам г-на Бирюкова, «подготовка городской техники к указанному мероприятию не потребовала дополнительных затрат». Ну, предположим, что ни в каких специальных автосервисных манипуляциях коммунальные КамАЗы, «Газели» и другие «Унимоги» действительно не нуждались, так как их содержание в нормативном санитарно-техническом состоянии производится на постоянной основе. Допустим.
Но ведь не святым же духом они заправляются? Понятно, что автопробег по Садовому кольцу длиною в 16 км в расчет можно не брать. Однако если добавить сюда километры от автобаз и обратно, холостую работу моторов перед стартом и другие мелочи, то километров 100 в эти два дня машины намотали.
Между тем, тот же КамАЗ, как и представленные на параде автобусы, «ест» 35—40 литров солярки (цена дизтоплива в Первопрестольной — 46 ₽/л) на 100 км. «Газели», конечно, поменьше, но в целом миллиона полтора-два вся эта армада сожрала. Понятно, что для господина Бирюкова это не деньги, а вот для меня — особенно когда они выброшены на совершенно никчемную затею — очень даже приличная сумма.
Любопытно так же, как оплатила мэрия труд водителей в выходные дни. Но поскольку заммэра утверждает, что дополнительных трат не потребовалось, можно предположить, что на Тверской, 13 шоферскую братию используют, как рабскую силу — в лучшем случае за еду.
И еще интересно, почему столичное правительство не компенсировало, если верить г-ну Бирюкову, убытки Мосгортрансу, ведь из-за перекрытия и Садового, и ряда других магистралей упущенная выгода перевозчика — налицо. А ведь это ГУП деньги терять не привыкло: недавно через суд оно слупило с участников одной из протестных акций миллион рублей за такое же перекрытие всего одной улицы. А коммунальный парад закрыл для движения несколько десятков… Короче говоря, и здесь что-то у г-на Бирюкова не сходится…
О временных и материальных потерях простых граждан, вызванных демонстрацией техники, которую они и без того видят в городе каждый божий день, и говорить не приходится — возмещать им ущерб от отмененных, перенесенных, сорвавшихся дел и встреч никто и не думал. Как, впрочем, не думает команда мэра Собянина о жутких неудобствах, доставляемых горожанам сужением улиц, алогичной работой светофоров, вечной перекладкой плитки и асфальта, бессмысленными бордюрными работами и многими другими решениями, делающих жизнь четырех миллионов столичных автовладельцев невыносимой…