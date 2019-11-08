Обжигающая эротика автохимии

Иначе и не скажешь, поскольку основной темой работы стало африканское сафари. Съемки проходили летом этого года в национальном парке Крюгера в ЮАР.

Итогом этой завораживающей фотосессии стал оригинальный эротический календарь, который на этот раз вышел чуть более сдержанным, но не менее горячим. Причем, его можно спокойно повесить у себя в офисеи наслаждаться обворожительными девушками, не вгоняя в краску коллег и клиентов.