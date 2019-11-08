Обжигающая эротика автохимии

Сейчас можно с уверенностью констатировать, что создатели нынешних версий фирменных календарей Liqui Moly приготовили автолюбителям по-настоящему жаркое зрелище!
Иначе и не скажешь, поскольку основной темой работы стало африканское сафари. Съемки проходили летом этого года в национальном парке Крюгера в ЮАР.
Итогом этой завораживающей фотосессии стал оригинальный эротический календарь, который на этот раз вышел чуть более сдержанным, но не менее горячим. Причем, его можно спокойно повесить у себя в офисеи наслаждаться обворожительными девушками, не вгоняя в краску коллег и клиентов.
Еще одним важным отличием нового календаря Liqui Moly стал его объем. В 2020 году он будет состоять не из 12, а из 24 страниц, пропитанных страстью и африканской экзотикой. В этом, правда, есть одна небольшая, зато приятная «закавыка» — переворачивать страницы и просматривать календарь теперь придется в два раза чаще!
Наряду с «горячей» версией подготовлен второй календарь: специально для тех, кто считает, что девушки способны только отвлекать мужчину от руля.
А потому в этой чисто технической версии во всей красе раскрывается авто- и мотоспортивная тематика. Здесь любителей скорости и адреналина ждут яркие спортивные кадры и наиболее зрелищные моменты различных автогонок и мотодисциплин, в которых компания Liqui Moly участвует в роли официального спонсора и технического партнера.
И напоследок: все перечисленные варианты эксклюзивных календарей Liqui Moly доступны в фирменных магазинах и на сайте компании.