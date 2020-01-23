Ford в России продолжает бесплатно обучать безопасному вождению

С сентября по декабрь 2019 года обучение в Академии безопасного вождения Ford прошли более 22 000 студентов. Онлайн-курсы, доступные всем желающим в любое время, включают шесть уроков. На занятиях дают ключевые знания о безопасном поведении на дорогах: от правильного осмотра авто перед началом поездки до выполнения обгона. По итогам выдается сертификат.

Если интернет-курсы актуальны для начинающих водителей, то практические задания важны уже для профессионалов, проводящих свое рабочее время за рулем фургонов и микроавтобусов. Так, в прошлом году обучение с профессиональными тренерами — победителями российских и международных автогонок — прошли более 550 человек.

Напомним, что Академия Ford, ставшая частью социально глобальной программы Ford Driving Skills for Life, создана в нашей стране в партнерстве с экспертным центром «Движение без опасности» в 2014 году. За это время тренинги прошли в 17 регионах.